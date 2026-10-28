​ ​Bailarines de Salamanca 2 representaron a Comodoro en un festival de danzas en Chile 

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Una delegación de 28 integrantes participó del Festival de Danzas Coyhaique 2026, donde presentó distintas propuestas artísticas. Tras regresar a la ciudad, la agrupación agradeció el acompañamiento de la Municipalidad y la Secretaría de Cultura para concretar el viaje.

La agrupación de danzas Salamanca 2 regresó a Comodoro Rivadavia luego de participar en el Festival de Danzas Coyhaique 2026, desarrollado en Chile, donde sus integrantes representaron a la ciudad y a la Argentina a través de diferentes presentaciones artísticas.

La delegación estuvo conformada por 28 personas, bajo la coordinación de la directora de la agrupación, Silvia Salvador, quien acompañó al grupo durante su participación en el encuentro cultural.

Durante su estadía en la localidad chilena, los bailarines presentaron un repertorio de danzas que recibió una respuesta favorable del público, en el marco de una actividad que permitió compartir experiencias con otros exponentes del ámbito artístico.

La participación representó una oportunidad para dar a conocer el trabajo que desarrolla Salamanca 2 en Comodoro Rivadavia y fortalecer el intercambio cultural con agrupaciones de otros lugares.

La participación en el Festival de Danzas Coyhaique 2026 permitió a los 28 integrantes de Salamanca 2 presentar su repertorio ante el público chileno y compartir una experiencia artística fuera del país.

La delegación, dirigida por Silvia Salvador, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Secretaría de Cultura para concretar el traslado. Durante el encuentro, los bailarines realizaron distintas presentaciones que fueron recibidas con aplausos por los asistentes.

De esta manera, la agrupación sumó una nueva experiencia internacional a su trayectoria, llevando una muestra del trabajo que desarrolla en Comodoro Rivadavia a un escenario de la región patagónica chilena.