​ ​Comenzó el MAFICI 2026: Madryn se convierte en la capital del cine con más de 80 películas y figuras nacionales 

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Con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura del Chubut, la 14ª edición del Festival Internacional de Cine ofrece proyecciones gratuitas, funciones de autocine frente al mar, talleres de formación y actividades barriales hasta el 30 de octubre. El evento, que también extenderá su programación a Trelew y Esquel, cuenta con una plataforma virtual y la participación especial de personalidades como Alejandro Agresti, Marcela Kloosterboer, Sofía Gala y Romina Richi.

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, este viernes 23 de octubre comienza en Puerto Madryn la 14ª edición del Festival Internacional de Cine (MAFICI), una propuesta cultural que reunirá durante ocho días más de 80 producciones nacionales e internacionales, con entrada libre y gratuita para todas sus actividades.

El evento, que se extenderá hasta el viernes 30 de octubre, contará con proyecciones presenciales en diferentes espacios de Puerto Madryn, actividades especiales en Trelew y Esquel, y una selección de películas disponibles a través de la plataforma MAFICITV.

La programación incluye estrenos, competencias oficiales, encuentros con actores y directores, charlas abiertas, talleres, capacitaciones y propuestas destinadas a acercar el cine a distintos sectores de la comunidad, como funciones en escuelas y barrios, autocine frente al mar y actividades especialmente pensadas para los más pequeños.

Además, el festival contará con la participación de reconocidas figuras del cine argentino, entre ellas Marcela Kloosterboer, Sofía Gala, Alejandro Agresti y Romina Richi, quienes formarán parte de distintas actividades abiertas al público.

Apertura oficial y reconocimiento a Alejandro Agresti

La ceremonia inaugural se realizará este viernes 23 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio del Ecocentro Puerto Madryn, con la proyección de la película La muerte de un comediante, dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino, que integra la Competencia Oficial de Óperas Primas.

La función será gratuita, hasta completar la capacidad de la sala, y contará con la presencia de invitados especiales del ámbito cinematográfico.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la entrega del Premio a la Trayectoria al director, guionista y productor argentino Alejandro Agresti, reconocido por su trabajo en el cine nacional e internacional.

En homenaje a su trayectoria, el festival ofrecerá una retrospectiva de su obra, que incluirá las proyecciones de La casa del lago, el sábado 24 de octubre; Buenos Aires Viceversa, el domingo 25; y El acto en cuestión, el miércoles 28. Las funciones se desarrollarán a las 21 horas en el Teatro del Muelle, con la presencia del realizador en las dos primeras jornadas.

Cine en los barrios, encuentros con artistas y autocine frente al mar

Durante el primer fin de semana, MAFICI ofrecerá una amplia variedad de actividades para toda la familia.

El sábado 24 de octubre, a las 17 horas, se realizará una función de Cine en los Barrios en la Junta Vecinal de El Porvenir, ubicada en Roberto Gómez y Juan XXIII, con una propuesta que incluirá chocolatada y churros, y tendrá la participación del Cine Móvil.

Ese mismo día, también a las 17 horas, el Teatro de la Rosada recibirá una selección de cortometrajes con la participación de sus directores, mientras que a las 19 horas se desarrollará una charla abierta con la actriz Marcela Kloosterboer en el Auditorio del Ecocentro.

A las 21 horas, además de la retrospectiva dedicada a Agresti, se proyectará Muña Muña en el Teatro de la Rosada, con la presencia de su directora, Paula Morel Kristof, en el marco de la Competencia Oficial de Óperas Primas.

El domingo 25, a las 19 horas, se presentará el documental Una canción para mi tierra, con la participación de su director, Mauricio Albornoz Iniesta, en el Teatro del Muelle.

La programación continuará a las 20 horas con una charla abierta de Sofía Gala en el Portal de Madryn y una función especial de autocine frente al mar, donde se proyectará Canelones. Esta última actividad será gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial del festival.

Talleres y capacitaciones gratuitas

Además de las proyecciones, el festival ofrecerá actividades de formación destinadas a estudiantes, realizadores y personas interesadas en el lenguaje audiovisual.

El domingo 25 de octubre, a las 18:30 horas, se realizará un taller de introducción a la fotografía, a cargo de María Eugenia Ramírez y Santiago D’Addona, en el Parador Municipal de Puerto Madryn, ubicado en la Bajada 9. Gratuito con inscripción previa.

El martes 27, a las 9 horas, se desarrollará un taller de efectos especiales para cine, coordinado por Luna Vacca Copello, en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

En tanto, el miércoles 28, también a las 9 horas y en la sede universitaria de Trelew, el músico y compositor Lolo Micucci brindará una clase magistral sobre composición musical para cine. Esta última actividad cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Subsecretaría de Cultura del Chubut y la primera Escuela de Cine de Chubut (ECC).

Todas las capacitaciones serán gratuitas y requerirán inscripción previa a través de la página web del festival, con cupos limitados en algunas de las propuestas.

El festival también llegará a Esquel

Como parte de su propuesta de ampliar el acceso a la cultura y acercar el cine a diferentes localidades, la 14ª edición de MAFICI incluirá actividades especiales en Esquel.

La programación contempla funciones en establecimientos educativos, proyecciones en el Auditorio Municipal y una jornada de autocine en la Laguna La Zeta.

Entre las actividades destacadas, el jueves 29 de octubre, a las 22 horas, se proyectará el mediometraje Las Chinas, dirigido por Romina Richi y protagonizado por Dolores Fonzi, Julieta Cardinali, Leonora Balcarce y Guillermo Pfening. La función tendrá lugar en el Auditorio de Esquel, ubicado en Belgrano 330, con la presencia de la actriz y directora.

Por otra parte, el viernes 30, a las 20:30 horas, se realizará una función de autocine frente a la Laguna La Zeta, con la proyección de Canelones. La actividad será gratuita y requerirá inscripción previa por cuestiones de capacidad y organización.

Un espacio para impulsar nuevos proyectos cinematográficos

La programación se completará con una nueva edición de MAFICI LAB 2026, el laboratorio de guion destinado a proyectos de óperas primas de Latinoamérica.

En esta oportunidad fueron seleccionados seis proyectos que participarán de las instancias de formación y desarrollo, con la presencia de realizadores provenientes de Uruguay, Chile y distintas ciudades de Argentina.

La iniciativa busca generar espacios de intercambio y acompañamiento para nuevos realizadores, promoviendo el desarrollo de proyectos audiovisuales y la vinculación entre profesionales de la región.

De esta manera, el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn volverá a ofrecer una programación que combina exhibiciones, formación y encuentros con referentes de la industria cinematográfica, con propuestas abiertas a toda la comunidad.

La programación completa, los horarios, las sedes y los formularios de inscripción para las actividades que lo requieran están disponibles en www.mafici.com.ar, donde también se podrá acceder a la plataforma MAFICITV y consultar las novedades de esta 14ª edición.