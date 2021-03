Trabajadores del Hospital en contra del acuerdo salarial de ATE

Señalaron que es insuficiente y denunciaron que no se respetó lo votado en asambleas locales.

Esta mañana trabajadores del Hospital de Complejidad Media protestaron frente al edificio en contra del acuerdo salarial rubricado entre el gobierno y la conducción provincial de ATE.

Afirmaron que en insuficiente e injusto para los trabajadores de salud ya que batallaron en la primera línea contra el Covid durante toda la pandemia, “tenemos familia y estamos complicados necesitamos dos trabajaos para llegar al mismo nivel económico que antes”.

Por otro lado hicieron una grave denuncia al decir que no se respetó el mandato de las bases en las ciudades, “nosotros no votamos a favor del acuerdo y alguien fue a Neuquén y dijo que Cutral Co votó por el sí. Queremos saber quien fue”.