El edificio de Clínica Cutral Co fue entregado a trabajadores

Lo confirmó el ex director de la Clínica y Ministro de Ciudadanía Ricardo Corradi. Dijo que los trabajadores podrán explotarlo, armar una cooperativa o vender el edificio.

El día de hoy el Ministro de Ciudadanía Ricardo Corradi, participó de una mesa de trabajo por los 10 años del Centro de Arte Dante Baiocco.

Luego de una conferencia de prensa Corradi anunció que se llegó a un acuerdo con los trabajadores que quedaron a la deriva y que no cobran su sueldo desde Diciembre del año pasado. Anunció que entregarán el edificio a los trabajadores.

“Lo que se hizo fue entender una solución posible para esas personas que se les debía honrar un compromiso, fue ceder el edificio en beneficio de los trabajadores para que hagan una cooperativa y lleven adelante un emprendimiento” relató Corradi.

Destacó que será la decisión de los trabajadores formar una cooperativa de salud, usar el edificio para otro emprendimiento o venderlo para obtener una remuneración.

Aclaro que los elementos y bienes que estaban en el edificio también quedarán para los ex empleados, salvo los que eran de empresas privadas o de personas.

Agregó que esto ya es efectivo, porque se realizó la asamblea con los socios y ya fue acordado con los ex trabajadores.

Sobre como se desenredó esto el ministro y ex director de la clínica sostuvo, “es una mezcla de sensaciones, son muchos años apostando, mucha gente estuvo en los lugares y decidió levantar todo e irse y nosotros seguimos apostando. Hoy se siente el deber cumplido, que los empleados tienen su cuota a parte de lo que le correspondía”.

Además dijo sintió que las críticas fueron desmesuradas “lo único no compartí fue con la violencia con las que se nos trató, cuando tratamos de resolver todo, pero cuando no se pudo, no se pudo”.