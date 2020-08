Desde el Centro de Diálisis desmienten nuevos casos de Covid-19

La doctora Vanesa Riveros brindó información respecto a la situación de los pacientes que acuden al centro asistencial y desmintió que hubieran detectado nuevos casos de coronavirus entre el personal o las personas a las que atienden allí.

“Nosotros hoy por hoy no tenemos nuevos pacientes positivos registrados. Actualmente hay una paciente que ya fue derivada a Zapala, se encuentra estable y en buenas condiciones. Y esta persona fue diagnosticada hace ya más de 15 días. Después no hemos tenido ningún paciente más infectado” refirió la médica Vanesa Rivero, responsable del Centro de Diálisis de Cutral Co.

La médica informó que todo el personal que allí se desempeña fue hisopado y que esos testeos arrojaron resultados negativos.

Por otra parte Rivero hizo mención a los cuidados extremos impulsados en el lugar a los fines de evitar cualquier tipo de contagio. “Los protocolos aplicados en este momento son los que mantenemos siempre, en un lugar de este tipo se mantienen siempre protocolos de seguridad, y ahora se han reforzado algunas acciones de cuidado, como por ejemplo el hecho de mantener el contacto mínimo entre pacientes” manifestó