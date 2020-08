Gerez amplió la denuncia contra Terán

Por los dichos contra la agrupación Mumalá el Fiscal general de Neuquén amplió la denuncia contra Terán.

Esta mañana se conoció que el fiscal general de Neuquén, José Gerez, amplió la denuncia contra el jefe de fiscales de Cutral Co Santiago Terán por mal desempeño en sus funciones.

En este caso se debe a una nota que realizó el fiscal el 10 de agosto y realiza declaraciones contra el grupo Mumalá.

La presentación fue remitida a la presidenta de la comisión, la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari. Y se suma a la que presentó el fiscal general el pasado 7 de agosto, que comprendió dos hechos y que fue argumentada también en mal desempeño de parte del fiscal jefe.

Mumalá se pronunció contra Terán en las redes sociales y en un programa de radio el fiscal se defendió con conceptos desafortunados, “de la Mañana de Neuquén me dijeron que había una nota pedida por el grupo MUMALÁ para hablar del tema…yo no me presto a ese tipo de discusiones porque lo único que hago es ensuciar la cancha, te perdés en discusiones bizantinas que te empiezan a agredir, agredís vos…entonces es preferible soportarlas, soportar el ataque…yo te voy a desnudar a vos frente a la sociedad que sos un hipócrita de mierda, entonces lee todo, carajo, instruíte antes de venir al ring conmigo porque te voy a knockear en el primer round… MUMALÁ, cuando se expresa, en qué posición difícil quedó, te voy a decir: por un lado, dice defender a las mujeres, pero por otro lado salió a defender al asesino… cuidado porque detrás de esa falsa fachada de los derechos humanos, ¿sabes lo que me están diciendo? que tenés ideología de izquierda, y los que tienen ideología de izquierda son reaccionarios, son pendencieros, son muy enérgicos en la respuesta rápida, no meditan y ahí tenés el resultado”.

En la ampliación de la denuncia se fundamenta que “las afirmaciones transcriptas en la entrevista concedida a Radio Fuego, revelan el más absoluto desconocimiento de la teoría de género y su aplicación en casos de violencia en contra de las mujeres”.

Por último especificaron que el comportamiento del Dr. Santiago Terán es configurativo de la causal de mal desempeño por inconducta, conforme surge de los artículos 229 y 267 de la Constitución de la Provincia del Neuquén; y viola los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, que han sido expresamente receptados por nuestro Tribunal Superior de Justicia, en el Acuerdo N° 4345, punto XII.