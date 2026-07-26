PAMI digitaliza los turnos y explica cómo gestionarlos

PAMI implementó un nuevo sistema digital para gestionar los turnos de atención presencial. La plataforma permite sacar, consultar, cancelar y reprogramar citas, además de conocer los requisitos de cada trámite.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) implementó un nuevo sistema para digitalizar la gestión de los turnos de atención presencial en sus distintas agencias. La herramienta permite organizar las visitas a las oficinas y consultar previamente los requisitos, formularios y documentos necesarios para realizar cada trámite.

El objetivo es que los afiliados y sus apoderados puedan resolver buena parte de la organización de una gestión antes de concurrir personalmente a una dependencia del organismo.

A través de la plataforma, los usuarios pueden reservar un turno, consultar las citas ya programadas, revisar el historial de gestiones y conocer qué documentación deben presentar de acuerdo con el trámite que necesitan realizar.

Cómo sacar un turno en PAMI

Para solicitar una atención presencial, el afiliado debe ingresar a la plataforma y dirigirse a la sección “Turnos de agencia”.

Una vez allí, deberá:

Ingresar al sistema con su usuario. Seleccionar la opción “Turnos de agencia”. Elegir el trámite que necesita realizar. Seleccionar la fecha disponible que resulte conveniente. Determinar la franja horaria de preferencia. Confirmar la reserva.

La plataforma también ofrece información relacionada con los requisitos de cada gestión. Allí se pueden consultar los formularios y la documentación obligatoria que PAMI solicita para completar determinados trámites.

Este punto es importante porque permite verificar con anticipación qué papeles deben llevarse a la agencia. De esta manera, el afiliado puede evitar concurrir a la oficina y descubrir allí que le falta algún documento necesario para completar el trámite.

Qué se puede consultar después de sacar el turno

El sistema concentra dentro del perfil del usuario las citas actuales y las anteriores. De esta manera, quienes tengan una cuenta activa pueden ingresar posteriormente para revisar su agenda y consultar información sobre gestiones realizadas con anterioridad.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Consultar los turnos vigentes .

. Revisar el historial de trámites .

. Consultar las citas anteriores.

Ver los datos de las gestiones programadas.

Solicitar nuevas fechas de atención presencial.

Esto permite mantener centralizada la información relacionada con los trámites realizados ante el organismo.

PAMI enviará recordatorios antes de la cita

El nuevo sistema también incorpora notificaciones automáticas para reducir el ausentismo y facilitar el cumplimiento de los turnos asignados.

Una vez confirmada la reserva, el sistema envía un primer aviso. Luego se generan nuevos recordatorios:

Al momento de confirmar el turno.

Un día antes de la cita.

El mismo día del turno.

Los avisos buscan recordar al afiliado la fecha y el horario seleccionados y facilitar la organización de la atención presencial.

Cómo cancelar o reprogramar un turno

Si después de reservar una cita surge un inconveniente y el afiliado no puede concurrir, la plataforma permite cancelar o reprogramar el turno de manera autónoma.

Para hacerlo, el usuario debe ingresar a su perfil y modificar la cita correspondiente antes de la fecha originalmente asignada.

La posibilidad de realizar el cambio directamente desde la plataforma permite liberar el turno y evitar que quede una cita reservada que finalmente no será utilizada.

Qué hacer si Mi PAMI no permite ingresar

La plataforma Mi PAMI también concentra distintas gestiones que pueden realizarse de manera digital sin concurrir a una agencia.

Desde la aplicación o el portal web oficial es posible acceder, entre otras opciones, a la credencial digital, recetas electrónicas, cartilla médica, turnos de agencia y órdenes médicas, además de otros servicios disponibles para los afiliados.

Sin embargo, pueden presentarse inconvenientes al momento de ingresar, registrarse o recuperar la contraseña. Antes de iniciar un reclamo, PAMI recomienda realizar una serie de comprobaciones básicas.

Qué revisar si no podés entrar a Mi PAMI

Si la plataforma no permite ingresar, conviene seguir estos pasos:

1. Revisar el CUIL y la contraseña.

Comprobar que los datos estén correctamente escritos y que no haya errores al ingresar las credenciales.

2. Confirmar si es necesario registrarse nuevamente.

Si se utilizaba una cuenta anterior, puede ser necesario completar un nuevo registro en el sistema.

3. Recuperar la contraseña.

Si la clave no funciona, utilizar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” para iniciar el proceso de recuperación.

4. Revisar la carpeta de spam.

Si no llega el correo electrónico de validación o recuperación, es recomendable comprobar también las carpetas de correo no deseado.

5. Solicitar nuevamente el código SMS.

Si el código de verificación no llega al teléfono, se puede solicitar un nuevo envío.

6. Contactar a PAMI si el problema continúa.

Si después de realizar estas comprobaciones el inconveniente persiste, se recomienda recurrir a los canales oficiales de atención de PAMI para solicitar asistencia.

De esta manera, el nuevo sistema busca concentrar en una misma plataforma la información necesaria para organizar la atención presencial y facilitar distintas gestiones digitales, al tiempo que permite a los afiliados consultar sus turnos y documentación antes de concurrir a una agencia.