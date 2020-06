Una familia con mucha voluntad para salir adelante pero que necesita ayuda

Los nueve integrantes de una familia conviven en una casilla de tres por dos, sin servicios básicos y con muchas necesidades básicas insatisfechas. A pesar de las dificultades, buscan alternativas para mejorar sus condiciones y persiguen el sueño de construir una vivienda digna.

Sabrina y su marido tienen siete hijos, uno de ellos de 16 años que padece una discapacidad. Ocupan un lote en barrio Norte del que no poseen título ni papeles con los que tramitar la instalación de los servicios esenciales. “No tenemos los papeles por eso no nos bajan luz, ni gas ni agua, no tenemos nada de lo necesario para vivir” explicó la mujer.

La familia recibe viandas diarias para alimentarse y cada quince días también bolsones de leña, pero esto no resulta suficiente para calefaccionarse en estos días de fríos intensos.

El jefe de familia es ayudante de albañil y realiza changas. Cada peso que gana lo guardan para costear la compra de materiales para construir un salón donde quepan todos los integrantes de la familia.

El joven de 16 años utiliza una silla de ruedas para movilizarse, la que queda fuera de la casilla porque no hay lugar para tenerla dentro. “La silla la dejamos afuera porque no entra, si la metemos no queda lugar para nosotros. A la mañana levantamos los colchones y ponemos una mesita para comer y a la noche la sacamos y tiramos los colchones” explicó Sabrina

A pesar de las extremas condiciones, la familia mantiene el predio limpio, ha creado un espacio jardín verde donde a futuro planean sembrar hortalizas, crían gallinas y tienen una chancha preñada

“Yo confío que voy a tener mi casita, no será muy pronto pero la voy a tener. No pierdo la esperanza” concluyó.

Quienes quieran ayudar a esta familia pueden hacerlo con materiales de construcción, leña y abrigo.. Para colaborar deben dirigirse por ruta 17 rumbo a Añelo y ya en la zona de barrio Norte ingresar por camino de tierra al Octogono Fiscal. Transitar varias cuadras hasta que termina la zona habitada de barrio Norte, lugar donde hay un negocio multiventas. A unos 150 metros de allí hay un camino angosto que lleva a una locación de YPF y a unos 30 metros ya puede divisarse la casilla.