Cutral Co difundió un protocolo para ir a la iglesia

Es para grupos de oraciones, consejerías a parejas y otras actividades con un máximo de 10 personas.

La Secretaria de la Mujer y la Diversidad de la Municipalidad de Cutral Co informó el nuevo protocolo para que los feligreses asistan a sus lugares de oración.

No estarán habilitadas las actividades masivas en los templos e iglesias, sino que los pastores podrán recibir a las personas en Reuniones de oraciones; Reunión de estudios bíblicos; Reunión de Liderazgos; Consejería espiritual para matrimonios; Reunión de contención espiritual para niños y jóvenes; Transmisión en forma virtual para los feligreses que no pueden asistir.

Las reuniones serán con el respeto por las distancia social, con un máximo de 10 personas y con un máximo de 2 horas de duración y con una diferencia de 1 hora entre una actividad y otra para poder desinfectar el lugar. Aseguraron que en caso de incumplimiento se dejara sin efecto el siguiente protocolo.

Medidas informadas por Cutral Co:

DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN EL TEMPLO:

1. Todos los templos religiosos estarán autorizados para realizar reuniones que tendrán una duración de dos (2) horas, con intervalos de 1 hs entre una reunión a otra, para su ventilación y desinfección del lugar.

2. Los días habilitados serán de lunes a sábados a partir de las 10 hs. Hasta las 20 hs.

3. Mantener una distancia mínima de 2 metros entre las personas presentes.

4. Las sillas estarán separadas una de otra a 2 metros de distancia.

5. La cantidad de personas dentro del recinto se calculara en base al Factor ocupacional teniendo en cuenta los metros cuadrados de la superficie cubierta del salón.

6. El máximo permitido de personas dentro de la Institución serán solo 10.

7. Se pondrán a disposición distintos turnos de reuniones, en el transcurso de la jornada, con un mínimo de personas que equivaldrá al 30 % de la capacidad del recinto.

8. Las actividades permitidas serán:

a. Reuniones de oraciones.

b. Reunión de estudios bíblicos.

c. Reunión de Liderazgos.

d. Consejería espiritual para matrimonios.

e. Reunión de contención espiritual para niños y jóvenes.

f. Transmisión en forma virtual para los feligreses que no pueden asistir.

RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTO A LOS TEMPLOS

• Utilizar mascarilla facial o tapa boca.

• Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos que vayas a realizar.

• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal: Alcohol en gel, guantes y barbijo de fabricación casera.

• Desalentar el uso de trasporte masivo de personas, fomentando el traslado particular a pie o en vehículo propio.

• Respetar las distancias mínimas recomendadas a 2 metros.

• No utilizar transporte público si se perciben síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, falta de aire, de ser así llamar al 107 – .

• Fomentar el traslado particular.

• Todo el personal que circule por la vía publica deberá poseer permiso obligatorio, otorgado por los Entes reguladores

MEDIDAS DE CONTROL EN EL INGRESO A LOS TEMPLOS

• Toda persona que va a participar de la actividad eclesiástica en el templo, debe tomarse la temperatura en su hogar, En el caso de que presente temperatura superior a los 37,5° (grados centígrados) NO PODRA ASISTIR a las reuniones eclesiásticas.

• Estimular a los feligreses que en caso de presentar síntomas por COVID 19 (tos, decaimiento, dificultad respiratoria, etc), no concurra al templo.

• En los casos que se detecten algún síntoma de COVID 19, se deberá comunicar la situación a los Pastores, Curas, Diaconos y/o líderes de la iglesia, se apartara a la persona y se dará aviso a la unidad Sanitaria de CUTRAL- CO.

• Habrá un horario de ingreso y otro de egreso para evitar el cruce de personas.

• En la puerta de entrada habrá una persona que auspiciara de recepcionista con el fin de consultar a los feligreses si presentan algún síntoma y tomara nota de los nombres, temperatura corporal que se han medido en sus hogares, fecha y horario en que han asistido a la reunión.

• Quien recepcionará*/ también controlara el número de ingresantes de acuerdo con la capacidad autorizada y les hará recordar las normas de prevención por COVID 19.

• En el sector de entrada se dispondrá de un kit de limpieza (Ver kip de limpieza y forma de desinfección) para que las personas se desinfecten.

• Todo aquel que asista a los Templos debe poseer barbijo – Tapa bocas y/o protección facial

• En la entrada de la Institución, se colocaran 2 trapos de pisos con lavandina al 2% diluida en agua. Uno se colocara afuera de la puerta y otro al ingreso del salón. Los trapos se irán higienizando cada 2 horas.

• Como parte de las medidas de prevención habrá recomendaciones visuales en distintos lugares, recordando las normas de distanciamiento social e higiene y reforzando la concientización.

MEDIDAS GENERALES

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Utilizar en todo tiempo el barbijo / tapa boca

• Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar o con un pañuelo desechable (tirar pañuelo luego de su uso) y/o con el pliegue del codo.

• Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene, etc.)

• Cumplir las normas de protección implementadas por los Pastores de las distintas denominaciones evangélicas y/o indicaciones de los medios oficiales, de forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19.

• Evitar todo tipo de contacto con otra persona en el ámbito eclesiástico al menos que sea necesario.

• Ventilar cada una (1) hora el ambiente mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

• La limpieza de superficies se recomienda que sea húmeda y frecuente de objetos y superficies, con productos como alcohol al 70%, lavandina, etc.

• Se deberá colocar cartelería específica al nuevo riesgo.

• No salivar o expectorar en el suelo.

• No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mates, etc.

• Disminuir la circulación en los diferentes sectores.

• Disponer en varios sectores de circulación del personal, de Alcohol en gel, paños descartables y recipientes especiales para desecharlos debidamente señalizados.

• Las instalaciones se mantendrán limpias y desinfectadas previo al inicio de cada actividad que se desarrolle. Una vez finalizada las actividades se desinfectaran nuevamente.

KIT DE LIMPIEZA

• Alcohol en Gel

• Pulverizador con solución 70 % alcohol y 30 % agua

• Pulverizador con solución sanitizante (solución de hipoclorito de sodio al 2 %, ósea 2 cucharadas sopera con lavandina en un litro de agua) en un rociador manual.