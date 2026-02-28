​Weretilneck reunió al Gabinete 2026 y fijó prioridades con foco en inversiones estratégicas y juventudes 

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Viedma la primera reunión del Gabinete Provincial del año, donde se definieron los ejes de una nueva etapa de gestión centrada en las grandes inversiones, la planificación de obras y el fortalecimiento del Estado en todo el territorio, con especial atención a las juventudes.

El Gabinete Provincial se reunió durante la tarde de este viernes 27 de febrero en la capital rionegrina para dar inicio formal a la agenda de trabajo de 2026. El encuentro estuvo orientado a ordenar prioridades, coordinar políticas entre Ministerios y consolidar un rumbo de gestión con fuerte impronta territorial.

Tras la reunión, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, destacó que se trató de “una reunión productiva”, en la que se ratificaron las metas para el año en curso. “El encuentro ratificó que Río Negro inicia el año con rumbo claro, planificación y conducción”, afirmó.

LNG: inversión histórica y nueva etapa productiva

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la reciente aprobación legislativa, por amplia mayoría, del convenio que ratifica un nuevo avance del proyecto Argentina GNL, considerado la iniciativa energética más importante del país.

“Es un avance que nos genera un enorme orgullo. La dimensión del acuerdo implica una inversión de 20.000 millones de dólares para la provincia y miles de puestos de trabajo”, sostuvo Ríos. En ese sentido, se remarcó que el proyecto consolida a Río Negro como actor clave en la nueva etapa energética nacional, generando un círculo virtuoso de inversión, empleo, recursos para la provincia y más obras de infraestructura.

Planificación, obras y gestión territorial

Durante la reunión se repasaron las agendas de cada Ministerio, con especial foco en los planes de obra pública, programas estratégicos y objetivos de corto y mediano plazo. Según explicó Ríos, el objetivo es profundizar una gestión transversal, con presencia en cada región y articulación permanente entre las distintas áreas del Estado.

“El eje será comenzar el año con todas estas actividades en marcha, priorizando lo estratégico y lo urgente en cada localidad”, señaló el funcionario.

Nueva Secretaría de Estado de Juventudes

En el marco del inicio del año legislativo, también se destacó la modificación de la Ley de Ministerios, que implicó un reordenamiento de áreas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Entre los cambios más relevantes, se creó la Secretaría de Estado de Juventudes, Deporte y Cultura.

“Es un nuevo espacio que genera un reordenamiento para fortalecer áreas y potenciar resultados”, explicó Ríos, al tiempo que remarcó que la nueva Secretaría permitirá articular de manera transversal las políticas destinadas a las juventudes rionegrinas y dar respuestas más ágiles a sus demandas.

Del encuentro participaron ministros y autoridades provinciales de las áreas de Gobierno, Obras Públicas, Salud, Seguridad, Modernización, Desarrollo Económico, Desarrollo Humano, Hacienda, Educación y Derechos Humanos, además de representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo provincial.