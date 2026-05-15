​Weretilneck reunió a su gabinete y definió prioridades de gestión para los próximos meses 

El Gobierno de Río Negro repasó avances en obra pública, control del gasto y programas territoriales. También analizaron las negociaciones salariales y proyectos de infraestructura sanitaria.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una nueva reunión de gabinete en Viedma, donde se evaluó el estado de las principales políticas públicas y se definieron ejes de trabajo enfocados en la administración de recursos, la continuidad de obras y la presencia territorial del Estado.

El Gobierno de Río Negro realizó este viernes una nueva reunión de gabinete provincial en Viedma, encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck, con el objetivo de analizar el avance de distintas áreas de gestión y establecer prioridades para los próximos meses.

Durante el encuentro, uno de los principales temas abordados fue el control del gasto público en todos los ministerios, en busca de fortalecer una administración eficiente de los recursos en medio de un escenario económico complejo. Además, se repasó el estado de las negociaciones paritarias, que continúan atadas a la evolución de la inflación.

Tras la reunión, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, explicó que cada cartera presentó un informe sobre los avances de programas y políticas públicas impulsadas por la actual gestión.

Otro de los ejes destacados fue la continuidad del programa Cerca, impulsado por la Secretaría General, que busca reforzar la presencia del Estado en distintas localidades de la provincia para facilitar el acceso a trámites y servicios.

“El objetivo es que cada rionegrino y rionegrina pueda tener al Estado cerca, resolviendo problemáticas concretas y mejorando su calidad de vida”, señaló Echarren.

En materia de infraestructura, el gabinete repasó el avance de obras públicas financiadas con recursos provinciales y organismos internacionales. Entre los proyectos mencionados se encuentran la firma del contrato para el nuevo hospital de Darwin, trabajos en marcha en Barda del Medio y Sierra Colorada, y la próxima construcción del hospital de Dina Huapi.

También se destacó la continuidad de programas de saneamiento y ampliación de redes de gas natural en distintas localidades, consideradas obras clave para mejorar la calidad de vida de la población.