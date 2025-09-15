​Weretilneck negó un acercamiento de Javier Milei o alguien del Gobierno 

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, salió a despejar dudas luego de que trascendiera una nota periodística que lo ubicaba como posible aliado del presidente Javier Milei en un eventual armado de “unidad nacional”. Según se publicó, el mandatario rionegrino habría sido sondeado junto con el cordobés Juan Schiaretti para sumarse a un acuerdo político que buscaba darle mayor sostén a la Casa Rosada.

Pero Weretilneck negó de plano cualquier contacto con funcionarios nacionales y aclaró que no existió ofrecimiento alguno para integrar un pacto de gobernabilidad. El comentario llegó en medio de la feria Argentina Oil & Gas, donde fue consultado sobre el tema, y terminó de derrumbar las especulaciones. “Es mentira”, aseveró.

La versión había surgido del portal La Política Online, que vinculó la iniciativa a una idea del asesor presidencial Santiago Caputo para recomponer fuerzas tras la derrota de Milei en las elecciones bonaerenses. El plan contemplaba un gabinete ampliado, con la incorporación de dirigentes provinciales y gobernadores considerados “dialoguistas”.

Sin embargo, el mandatario rionegrino marcó distancia. Sostuvo que cualquier encuentro con la Nación debería realizarse en un marco institucional. “Tiene que ser con todos los gobernadores, sin distinciones partidarias ni regionales”, afirmó, dejando en claro que no hay margen para entendimientos bilaterales ni arreglos a medida.

La postura de Weretilneck también refleja la incomodidad que existe en varias provincias frente a los movimientos de la Casa Rosada. Mientras Milei busca nuevos respaldos para avanzar con sus reformas, los mandatarios provinciales reclaman un trato equitativo y fondos que les permitan sostener sus gestiones sin depender de acuerdos puntuales.

En ese contexto, la posibilidad de un pacto político amplio parece, por ahora, lejana. El rechazo rionegrino se suma a otras señales de cautela que ya dieron diferentes gobernadores en los últimos días, algunos de ellos incluso aliados circunstanciales del oficialismo.