​Weretilneck destacó inversión energética y el trabajo conjunto con Neuquén para potenciar Vaca Muerta 

El gobernador Alberto Weretilneck destacó en Nueva York una inversión energética que se desarrollará en cuatro provincias y generará miles de empleos, al tiempo que remarcó el trabajo conjunto con Neuquén para impulsar el crecimiento de Vaca Muerta.

El gobernador de Alberto Weretilneck resaltó la importancia de una nueva inversión en infraestructura energética que impulsará el desarrollo de Vaca Muerta, durante una actividad que compartió en Nueva York junto al mandatario neuquino Rolando Figueroa.

El proyecto se desplegará en Neuquén Province, Río Negro Province, La Pampa Province y Buenos Aires Province, y contempla la creación de 4.000 puestos de trabajo directos y alrededor de 15.000 indirectos. La obra forma parte de una inversión impulsada por la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Weretilneck subrayó que este tipo de iniciativas ratifican el crecimiento de la región como motor energético del país y consolidan el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

“Es una alegría enorme compartir este momento con mi amigo Rolando Figueroa. Lo que estamos viendo en Nueva York es el prestigio que han construido nuestras provincias a partir de la previsibilidad, la seriedad y el profesionalismo con el que se viene desarrollando Vaca Muerta”, afirmó el mandatario rionegrino.

El gobernador explicó además que el aumento de la producción energética requiere nuevas obras de infraestructura para sostener el crecimiento de la actividad y ampliar las oportunidades de exportación.

“Hoy el mundo habla de una Argentina energética. Neuquén produce y Río Negro aporta la infraestructura para transportar y exportar esa energía. Esta inversión de TGS va a permitir sostener el crecimiento de la producción y acompañar el desarrollo de Vaca Muerta”, sostuvo.

Finalmente, Weretilneck consideró que el anuncio confirma el proceso de transformación energética que atraviesa la región, y destacó el rol estratégico de la Patagonia en el futuro productivo del país.

“Cuando las provincias trabajamos juntas, con reglas claras y visión de largo plazo, logramos atraer inversiones que generan empleo, infraestructura y oportunidades para nuestra gente”, concluyó.