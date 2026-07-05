​Weretilneck anunció una nueva Ley de Promoción Turística con beneficios impositivos para atraer inversiones 

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley de Promoción y Estímulo al Turismo, destinado a incentivar nuevas inversiones mediante beneficios impositivos para el sector, uno de los principales generadores de empleo y desarrollo económico de la provincia.

El anuncio se realizó durante el acto por el 80° aniversario de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), acompañado por el intendente de Bariloche, Walter Cortés, representantes empresariales y autoridades provinciales.

La iniciativa prevé un régimen de incentivos similar al que ya existe para los sectores industrial, agrícola y para la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre las medidas contempladas se encuentran la desgravación del impuesto sobre los Ingresos Brutos y exenciones en los impuestos Inmobiliario, Automotor y de Sellos para acompañar nuevos proyectos turísticos.

“Necesitamos que el turismo tenga su propia herramienta de promoción, porque es uno de los sectores que más empleo genera y más oportunidades puede abrir en cada región de Río Negro”, afirmó Weretilneck.

El mandatario destacó además la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio y el sector privado para impulsar el crecimiento de Bariloche y de toda la provincia. En ese sentido, aseguró que las diferencias pueden resolverse cuando existe un objetivo común vinculado al desarrollo.

Weretilneck también puso en valor el proceso de articulación alcanzado con la ciudad de Bariloche durante los últimos años. “La Provincia entendió definitivamente a Bariloche y comenzó a acompañar sus objetivos, lineamientos e ideas. Esa unión fue clave en momentos de crisis”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Walter Cortés destacó el respaldo del Gobierno provincial para el desarrollo de la ciudad. “Vamos a seguir creciendo junto con el gobernador, con obras importantes que impulsan en conjunto la Provincia y el Municipio”, expresó.

Durante el encuentro, el presidente de FEEBA, Leonardo Marcassiano, resaltó el rol histórico de la entidad en el crecimiento económico de la región y recordó la participación de más de mil dirigentes empresariales a lo largo de sus ocho décadas de historia.

Además, destacó el desarrollo del Parque Industrial y Tecnológico Bariloche (PITBA), cuya sede institucional alberga actualmente a la Federación.

En tanto, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, valoró el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, y remarcó la importancia de contar con gobiernos que conocen las necesidades de las comunidades locales para impulsar el desarrollo productivo.