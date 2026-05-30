​Weretilneck anunció que Río Negro adherirá al RIMI para impulsar inversiones y empleo 

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que enviará a la Legislatura el proyecto para adherir al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. La medida busca atraer capitales, fortalecer a las pymes y generar nuevos puestos de trabajo en la provincia.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que el próximo lunes enviará a la Legislatura provincial el proyecto de ley para que la provincia adhiera al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta impulsada por el Gobierno Nacional para promover el desarrollo productivo.

La iniciativa apunta a generar mejores condiciones para que empresas, productores, comerciantes, industrias y emprendedores puedan invertir, ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología y crear nuevos puestos de trabajo.

Según explicó el mandatario provincial, la adhesión al régimen permitirá posicionar a Río Negro como uno de los destinos más competitivos del país para las inversiones medianas.

“Queremos que todos aquellos argentinos o extranjeros que quieran invertir en nuestra provincia tengan las mejores condiciones del interior del país”, expresó Weretilneck a través de sus redes sociales durante una actividad realizada en la zona del Valle del Río Pichileufu.

El gobernador remarcó que la provincia ya logró consolidarse como un destino atractivo para grandes proyectos y ahora busca ampliar ese esquema hacia inversiones de menor escala, pero con fuerte impacto en las economías regionales.

Además de los beneficios contemplados por el régimen nacional, Río Negro prevé complementar la iniciativa con herramientas provinciales ya vigentes, como exenciones impositivas, bonos fiscales y programas de promoción económica e industrial.

La propuesta apunta especialmente a sectores estratégicos para la provincia como la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria y otras actividades productivas vinculadas al desarrollo regional.

“Queremos que todas las inversiones que tengan que ver con la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria miren hacia Río Negro”, sostuvo el mandatario.

Weretilneck reconoció que el contexto económico sigue siendo complejo para muchos sectores, pero consideró que la inversión y la producción son claves para impulsar el crecimiento y la generación de empleo.

Con la adhesión al RIMI, Río Negro busca fortalecer su perfil productivo, atraer nuevos proyectos privados y consolidar una estrategia de desarrollo basada en la inversión, la competitividad y la creación de trabajo genuino en distintas regiones de la provincia.