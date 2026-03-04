​Villa Regina: imputan a cirujano y equipo por operación estética en hospital público sin autorización 

Siete personas fueron imputadas por peculado de servicios tras realizar una cirugía estética en el Hospital Área Programa. La intervención utilizó recursos públicos en beneficio de la esposa del cirujano y generó una reparación económica millonaria al Estado.

El equipo fiscal de Villa Regina, junto a la Fiscalía de Estado, imputó a siete personas involucradas en una operación estética realizada en enero de 2025 sin autorización administrativa ni orden médica en el Hospital Área Programa de Villa Regina.

El cirujano fue imputado como autor de peculado de servicios, mientras que el anestesista, la ayudante del cirujano y la paciente fueron señalados como partícipes necesarios, y tres enfermeras como partícipes secundarios.

Detalles de la operación y uso indebido de recursos

La intervención se desarrolló el 12 de enero de 2025, entre las 07:30 y las 18:00 horas, con la participación directa del cirujano, su ayudante y el anestesista, quienes contaron con la colaboración del personal de quirófano.

Según la fiscal del caso, la cirugía se realizó al margen del sistema regular de atención hospitalaria, sin registro médico ni habilitación administrativa, utilizando insumos, equipamiento y personal del hospital para beneficiar exclusivamente a la esposa del cirujano.

Sustento probatorio de la imputación

El Ministerio Público Fiscal presentó evidencia que incluye:

Denuncia del director del hospital junto a la Fiscalía de Estado

junto a la Fiscalía de Estado Copias de libro de guardia, de quirófano, de anestesia y de historia clínica

Protocolos de quirófano y entrevistas con personal involucrado

Nota del Presidente del Colegio Médico de Villa Regina

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías admitió la formulación de cargos y estableció un plazo de investigación penal preparatoria de cuatro meses.

Reparación económica al Estado

Durante la audiencia, la Fiscalía de Estado detalló que el cirujano ofreció una reparación económica por el uso indebido de recursos públicos.

Según la Secretaría Auditora, el perjuicio patrimonial fue de $6.077.520,98, suma que fue transferida al Estado provincial, dejando las arcas reparadas.

A pesar de la compensación económica, la fiscalía insistió en la persecución del delito penal como parte del proceso judicial.

Implicancias legales y próximas etapas

El caso pone en evidencia la utilización indebida de recursos públicos para fines privados, con imputaciones que abarcan peculado de servicios y participación secundaria de personal hospitalario.

En los próximos meses se desarrollará la investigación penal preparatoria, mientras el Estado mantiene el seguimiento del proceso para garantizar el cumplimiento de la ley y sancionar responsabilidades.