​Vialidad avanza con carpetines y bacheo en la Ruta Nacional 151 

Vialidad Nacional informó que las cuadrillas del 20° Distrito Río Negro avanzan con tareas de bacheo en caliente y carpetines en los tramos más deteriorados de la RN 151, entre el km 120 y Catriel. El operativo, que prevé utilizar 850 de las 1450 toneladas de material adquirido para la temporada, incluye la colocación diaria de 80 toneladas y busca mejorar la transitabilidad.

Las cuadrillas de Vialidad Nacional trabajan sobre la Ruta Nacional 151 para mejorar los sectores con mayor deterioro entre el kilómetro 120 y Catriel, en el marco de un operativo de conservación previsto desde antes de la temporada invernal. Este jueves 27 de noviembre de 2025, el organismo detalló que las tareas incluyen bacheo con material en caliente y la realización de carpetines, una intervención clave para optimizar la transitabilidad.

Planificación y materiales destinados

Vialidad Nacional recordó que previamente había adquirido 1450 toneladas de material en caliente para ejecutar trabajos en las rutas RN 22 y RN 151, con el objetivo de garantizar una superficie más uniforme y segura. De ese total, 850 toneladas fueron asignadas específicamente a la conservación de la traza de la RN 151.

Trabajo diario y avance de la obra

La cuadrilla se encuentra actualmente en el km 123, donde se colocan alrededor de 80 toneladas diarias de mezcla asfáltica con espesores variables, según el deterioro de cada tramo. El organismo indicó que las tareas continuarán de manera sostenida mientras lo permitan las condiciones climáticas.

Importancia de los carpetines

La aplicación de carpetines permite mejorar la durabilidad, la resistencia y la uniformidad de la superficie de rodamiento. Se trata de un trabajo de conservación vial que optimiza la seguridad y las condiciones de circulación, especialmente en sectores afectados por el desgaste y el tránsito pesado.

Recomendaciones para quienes transiten la zona

Vialidad Nacional solicitó a los conductores circular a baja velocidad, extremar la atención y recordar que parte de los trabajos se realiza a media calzada, con equipos de gran porte sobre la ruta. Además, reiteró que es obligatorio llevar las luces bajas encendidas y que todos los ocupantes del vehículo deben utilizar correctamente el cinturón de seguridad.