​Viajar de la costa a la cordillera: cuándo salen a la venta los pasajes del Tren Patagónico 

El Tren Patagónico abrirá este 16 de junio la venta de pasajes para julio. Habrá servicios entre Viedma y Bariloche, coche cine y traslado de vehículos.

El Tren Patagónico pondrá a la venta este martes 16 de junio los pasajes para los servicios de julio, en el marco de la temporada de vacaciones de invierno. La propuesta permitirá volver a recorrer Río Negro de punta a punta a bordo de una de las experiencias ferroviarias más emblemáticas de la región.

La comercialización de los boletos comenzará a las 10 y alcanzará al trayecto que une Viedma con San Carlos de Bariloche, un recorrido de más de 800 kilómetros que conecta la costa atlántica con la cordillera atravesando la Región Sur rionegrina.

Una alternativa para descubrir Río Negro en invierno

Con la llegada de la temporada invernal, el servicio vuelve a posicionarse como una opción elegida tanto por turistas como por residentes que buscan una forma diferente de viajar hacia uno de los destinos más visitados de la Patagonia durante los meses más fríos del año.

Los pasajes podrán adquirirse a través de la página oficial del Tren Patagónico, en estaciones habilitadas de manera presencial o telefónica y mediante agencias autorizadas.

Actualmente, las tarifas para residentes en categoría Pullman son de $98.500, mientras que para no residentes ascienden a $118.500. En el caso de los camarotes, los valores son de $137.000 para residentes y $165.500 para no residentes.

Además, continuará disponible el servicio de traslado de vehículos. El costo para unidades de hasta 1,55 metros de altura será de $166.500, mientras que los vehículos de mayor porte abonarán $229.000.

Más servicios para la temporada alta

La formación contará con coches Pullman, camarotes, coche comedor con propuestas gastronómicas regionales y conexión a internet satelital durante el recorrido.

Una de las novedades para la temporada será el regreso del coche cine, una propuesta recreativa que volverá a formar parte del servicio durante julio. El espacio ofrecerá programación para toda la familia, películas infantiles, producciones patagónicas y funciones trasnoche para los pasajeros.

La iniciativa busca enriquecer la experiencia de viaje mientras se atraviesan algunos de los paisajes más característicos de la provincia, desde la costa atlántica hasta la cordillera andina.

Un emblema del turismo rionegrino

El Tren Patagónico se consolidó en los últimos años como una herramienta clave para fortalecer la conectividad entre distintas regiones de Río Negro y promover el turismo interno.

Cada invierno, miles de pasajeros eligen esta alternativa para llegar a Bariloche y otros destinos de la provincia, combinando transporte, comodidad y la posibilidad de disfrutar del paisaje patagónico desde una perspectiva diferente.

Con la apertura de la venta de pasajes para julio, la empresa busca responder a la alta demanda que suele registrarse durante el receso invernal, uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año en la Patagonia.