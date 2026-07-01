​Vacaciones de invierno 2026: Bariloche lidera las preferencias y un viaje familiar supera los $5,2 millones 

Un informe reveló cuáles son los destinos más elegidos por los argentinos para las vacaciones de invierno 2026. Bariloche encabeza el ranking nacional, mientras que Brasil continúa siendo el favorito para viajar al exterior.

Con el inicio del receso escolar de invierno, que se extenderá entre el 6 y el 31 de julio según la provincia, los argentinos comienzan a definir sus vacaciones en un contexto donde el precio sigue siendo el principal factor de decisión.

Un relevamiento de la consultora Focus Market muestra que el turismo nacional continúa liderando las preferencias, con San Carlos de Bariloche como el destino más elegido para disfrutar de la nieve.

Bariloche sigue siendo el destino favorito

El informe analizó el costo de un viaje de siete noches para una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños de 10 y 12 años, incluyendo pasajes y alojamiento en un hotel tres estrellas con desayuno.

El paquete completo en avión alcanza este año los $5.242.004, lo que representa un incremento del 11% respecto de 2025.

En cambio, realizar el mismo viaje en micro cuesta $3.992.207, un 57% más que el año pasado, aunque continúa siendo la alternativa más económica. Actualmente, viajar en avión resulta un 31,3% más caro que hacerlo por vía terrestre.

Además de Bariloche, los destinos nacionales más consultados para estas vacaciones son:

San Martín de los Andes.

Villa La Angostura.

Ushuaia.

Mendoza.

El Calafate.

El Chaltén.

Salta.

Jujuy.

Córdoba.

Ciudad de Buenos Aires.

Cuánto cuesta disfrutar de la nieve en el Cerro Catedral

Una vez en Bariloche, visitar el Cerro Catedral también implica un importante desembolso.

Los valores para la temporada 2026 son:

Ascenso peatonal: $90.000 por persona (150% más que en 2025).

(150% más que en 2025). Pase diario para esquiar: $160.000 por persona .

. Alquiler de equipos: entre $68.500 y $94.000 por día, según el tipo de equipamiento.

por día, según el tipo de equipamiento. Clases de esquí: desde $306.000 por una clase de dos horas, con un incremento promedio del 53% interanual.

Brasil sigue siendo el destino internacional preferido

En materia de turismo internacional, Brasil mantiene el liderazgo entre los argentinos.

Los destinos más elegidos son:

Río de Janeiro.

Búzios.

Florianópolis.

Maceió.

También continúa creciendo la demanda hacia Santiago de Chile, principalmente para escapadas cortas y viajes de compras.

Según el estudio, un viaje de siete noches para una familia tipo a Río de Janeiro tiene un costo aproximado de $7.316.904, un 48% más que el año anterior.

En tanto, un paquete similar para Santiago de Chile alcanza los $6.043.795.

Crecen las escapadas de cercanía

El informe también detectó una fuerte tendencia hacia el turismo de proximidad, impulsado por familias que buscan reducir gastos sin resignar descanso.

Entre las opciones más elegidas aparecen destinos ubicados a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, como:

Mercedes.

San Antonio de Areco.

Lobos.

En estos casos, contemplando combustible, peajes y alojamiento, una escapada ronda entre $209.000 y $231.000.

Un consumidor más cuidadoso

Desde Focus Market señalaron que el consumidor actual planifica con mayor detalle sus vacaciones y prioriza la relación entre precio y calidad.

El fortalecimiento del dólar y de monedas regionales como el real brasileño y el peso chileno también modificó las decisiones de viaje, favoreciendo al turismo interno y a las escapadas de corta duración, mientras que quienes optan por destinos internacionales buscan paquetes cerrados y promociones para reducir el impacto de los costos.