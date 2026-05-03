​Una foto de delfines en Las Grutas ganó un concurso nacional de Parques Nacionales 

La fotógrafa Luciana Pizzorno fue premiada por su imagen “Nado sincronizado”, tomada en Las Grutas. La postal se destacó entre cientos de trabajos por su calidad y valor natural.

Una imagen capturada en la costa rionegrina logró reconocimiento nacional y puso en valor la riqueza del Mar Argentino. La fotógrafa Luciana Pizzorno ganó el concurso “El Mar es Uno”, organizado por la Administración de Parques Nacionales, con una impactante postal de delfines en Las Grutas.

La fotografía, titulada “Nado sincronizado”, fue distinguida en la categoría Cámara y retrata a tres delfines saltando en perfecta armonía. La escena fue capturada en enero de 2025 durante una excursión en la zona, en condiciones desafiantes pero con un resultado que superó todas las expectativas.

La foto ganadora: delfines en libertad y un instante único

La imagen premiada se destaca por su composición y dinamismo, mostrando a los animales en su hábitat natural y en un momento de sincronización poco habitual. El registro logró transmitir la esencia del entorno marino y la interacción natural de la fauna.

Pizzorno explicó que siempre sintió una fuerte conexión con el lugar, ya que suele veranear allí, y que la experiencia de ver delfines en libertad fue clave para lograr la toma.

Cómo fue capturada la imagen en Las Grutas

La fotógrafa detalló que la captura no fue sencilla: había gran cantidad de personas en la excursión, la luz era intensa y el movimiento del barco complicaba el encuadre. Sin embargo, esas condiciones también aportaron al desafío técnico que caracteriza a la fotografía en movimiento, una de sus especialidades.

El momento preciso en que los delfines emergieron del agua permitió lograr la escena que luego sería reconocida a nivel nacional.

Concurso “El Mar es Uno”: visibilizar el Mar Argentino

El certamen busca destacar los valores naturales y culturales del mar y sus áreas protegidas. En ese marco, la obra de la rionegrina fue elegida entre numerosas presentaciones por su capacidad de reflejar la biodiversidad marina.

Además del reconocimiento, la fotografía formará parte de una muestra itinerante que recorrerá distintos puntos del país y será difundida en redes oficiales junto a otras imágenes destacadas.

Río Negro en la portada de un concurso nacional

Pizzorno celebró el logro y destacó la importancia de representar a su provincia en una iniciativa de alcance nacional. “Amo mi provincia y me encanta que Río Negro esté presente”, expresó.

El reconocimiento no solo pone en valor el trabajo de la fotógrafa, sino también posiciona a la costa rionegrina como un escenario privilegiado para la observación de fauna marina y la producción artística vinculada a la naturaleza.