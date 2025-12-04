​Un sindicato pidió reducir la jornada en el IUPA cuando la temperatura supere los 30° 

El gremio Sitraiupa solicitó acortar el horario laboral en espacios sin climatización adecuada. El reclamo generó un fuerte debate en General Roca entre docentes, estudiantes y parte de la comunidad educativa.

El Sindicato de los Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (Sitraiupa) presentó una nota a las autoridades del IUPA solicitando la reducción de la jornada laboral los días en que la temperatura supere los 30 grados, medida que rápidamente desató la polémica en General Roca.

La presentación, firmada por la secretaria general del gremio, Marina Cepeda, se filtró este martes tras la ola de calor que afectó a la región de manera anticipada, casi un mes antes del inicio formal del verano. La difusión del pedido generó un fuerte debate entre docentes, estudiantes y personal de apoyo, además de numerosas reacciones en redes sociales.

En la nota —fechada el 26 de noviembre y dirigida a la secretaria general del IUPA, Sandra Nieva— el gremio solicitó “la reducción del horario laboral de todo el personal que se encuentre trabajando en espacios sin climatización o con climatización insuficiente, aquellas jornadas laborales que superen los 30 grados”.

La propuesta fue cuestionada por sectores de la comunidad educativa, que pusieron en duda su alcance y el criterio para implementar recortes en los horarios. Sin embargo, desde Sitraiupa defendieron su postura al señalar que responde a un problema real que afecta sobre todo al personal de apoyo.

Cepeda explicó que el reclamo busca atender “la situación que viven los trabajadores que se desempeñan en sectores sin climatización o con climatización insuficiente para afrontar las altas temperaturas”.

El pedido cuenta con el respaldo de un informe técnico elaborado por el responsable de Seguridad e Higiene de la Delegación de Trabajo de Río Negro. “El informe solicita que se atienda de manera urgente la falta de climatización, entre otros puntos”, agregó la dirigente.

El documento está ahora en manos de las autoridades del IUPA, que deberán evaluar si avanzan o no con la aplicación de la medida en las próximas semanas.