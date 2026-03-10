​Un recreo terminó en cirugía: reconocen daño moral a un alumno tras una caída en la escuela 

La Justicia hizo lugar parcialmente a la demanda de la familia de un niño que sufrió una fractura en el brazo durante un recreo en una escuela primaria de Cipolletti.

Una tarde de otoño en Cipolletti, un recreo en una escuela primaria pública terminó con un alumno de nueve años trasladado al quirófano tras sufrir una caída que le provocó una fractura en el antebrazo.

El accidente ocurrió mientras el niño jugaba junto a sus compañeros en el patio de la escuela. Las autoridades intervinieron de inmediato, notificaron a la familia y activaron el seguro del establecimiento, lo que permitió que el menor recibiera atención médica rápida.

Los estudios iniciales confirmaron la fractura, que fue tratada con reducción y yeso. Sin embargo, días después se detectó una desviación en la fractura que obligó a realizar una cirugía con fijación interna. A lo largo de los meses posteriores, el niño enfrentó una nueva caída, complicaciones médicas y tratamientos prolongados.

Ante esta situación, la familia inició una demanda contra la provincia de Río Negro y la aseguradora del establecimiento, argumentando que la caída se produjo en un patio con irregularidades y que la escuela no respondió adecuadamente ante la emergencia. También atribuyeron a ese episodio las secuelas físicas y emocionales del niño.

La provincia, en cambio, defendió que el hecho ocurrió durante una actividad normal de recreo bajo supervisión docente y que el seguro escolar se activó correctamente.

Tras analizar documentos escolares, informes médicos, declaraciones y pericias, la jueza concluyó que el accidente inicial sí causó consecuencias directas, pero que las complicaciones posteriores no podían imputarse al hecho ocurrido en la escuela.

La sentencia, entonces, reconoció de manera parcial la demanda: admitió el daño moral derivado de la caída en el recreo, mientras que rechazó el resto de los reclamos por falta de relación causal.

Este fallo subraya la importancia de la seguridad en los espacios escolares y el derecho de los alumnos a recibir protección y atención inmediata frente a accidentes.