​Un policía sufrió heridas graves tras un violento ataque a cuchillazos durante un operativo 

Un violento ataque ocurrido durante la noche del lunes en General Roca dejó tres personas heridas, entre ellas dos efectivos policiales, uno de los cuales permanece internado bajo observación por la gravedad de las lesiones sufridas durante un procedimiento de identificación.

El hecho se inició alrededor de las 23, cuando un joven de 26 años circulaba en moto junto a su pareja y fue interceptado por otra motocicleta con dos ocupantes, en inmediaciones del barrio Entre Aguas. Según relató la víctima, los agresores lo atacaron con armas blancas, provocándole cortes en el abdomen, y luego escaparon del lugar.

El motociclista herido logró pedir ayuda

A pesar de las heridas, el joven logró continuar su marcha hasta encontrarse con un móvil policial en la intersección de Evita y Rosario de Santa Fe, donde dio aviso de lo ocurrido y solicitó asistencia médica.

Ataque a policías durante un operativo de prevención

Minutos después, en el marco de un operativo preventivo, efectivos detectaron una moto con características similares a la denunciada. Al intentar identificar a los ocupantes, los sospechosos volvieron a atacar, esta vez contra los uniformados.

Durante el enfrentamiento, uno de los policías sufrió cortes en el brazo y el rostro, mientras que el segundo fue embestido con la moto, lo que le provocó fracturas en el tórax, además de heridas cortantes en una pierna y un brazo. Tras la agresión, los atacantes escaparon hacia una zona descampada.

Un efectivo permanece internado y hay un detenido

Ambos policías fueron trasladados al hospital local, donde uno de ellos permanece internado bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

Con los datos recabados durante la investigación, se realizaron allanamientos en distintos sectores de la ciudad, que permitieron la detención de uno de los presuntos agresores, un joven de 22 años. En tanto, continúa la búsqueda del segundo involucrado, de 25 años.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró prendas de vestir y solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades penales.

La causa continúa en investigación bajo la intervención de la Justicia.

ANRoca