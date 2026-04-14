​Un joven quedó Imputado por la muerte de un compañero de trabajo tras un siniestro vial sobre la Ruta 151 

El conductor está acusado por la muerte de un compañero de trabajo en un siniestro ocurrido en diciembre de 2025 cerca de Cipolletti. La Justicia investiga una presunta maniobra imprudente que terminó con el auto dentro de un canal de riego.

Un joven fue imputado por homicidio culposo tras un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, en el tramo que une Cipolletti con Cinco Saltos.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este martes en el Foro Penal de Cipolletti, donde la Justicia avanzó con la imputación contra el conductor del vehículo involucrado en el hecho.

Cómo fue el vuelco fatal en diciembre de 2025

Según la acusación fiscal, el siniestro ocurrió el 7 de diciembre de 2025 alrededor de las 03:30 de la madrugada.

El imputado conducía un Renault Clío por calle Las Margaritas en sentido Este-Oeste, acompañado por otras dos personas. Al llegar a la intersección con la Ruta 151, a la altura del kilómetro 7, habría realizado una maniobra imprudente y contraria a las normas de tránsito.

Esto provocó que perdiera el control del vehículo, se desviara de la calzada y terminara cayendo dentro de un canal de riego, donde el auto quedó volcado con las ruedas hacia arriba.

La víctima y el dramático desenlace

Tras el impacto, los dos ocupantes que viajaban en la parte delantera lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Sin embargo, el joven que iba en el asiento trasero no pudo escapar y falleció en el lugar, en un hecho que generó conmoción por tratarse de compañeros de trabajo.

La imputación: homicidio culposo por conducción imprudente

La Fiscalía calificó el hecho como homicidio culposo en calidad de autor para el conductor, al considerar que la muerte se produjo como consecuencia de una conducta negligente al volante.

Durante la audiencia, la defensa oficial no cuestionó ni los hechos relatados ni la calificación legal propuesta por el Ministerio Público.

Investigación en marcha: cuatro meses de plazo

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

En ese período, se recolectarán pruebas para determinar con mayor precisión las circunstancias del hecho y avanzar en la responsabilidad penal del imputado.