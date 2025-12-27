​Un incendio negligente arrasó más de 1.750 hectáreas en la zona de Guardia Mitre 

El fuego se originó por una quema de pastizales sin autorización y permanece descontrolado, con tres frentes activos. Productores presentaron una denuncia penal por los graves daños ambientales y productivos.

Un incendio de gran magnitud, provocado por una negligencia humana, lleva afectadas más de 1.750 hectáreas en la zona de Guardia Mitre, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Nacional 250.

El siniestro se inició el martes 23 de diciembre en plena temporada de máximo riesgo, marcada por la sequía, las altas temperaturas y el viento, y continúa fuera de control.

Según el informe técnico elaborado por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) Delegación General Conesa, el origen del fuego fue determinado como negligente y estaría vinculado a una quema de pastizales realizada sin autorización en un establecimiento rural ubicado sobre la vera del río Negro.

Por acción del viento, las llamas y cenizas cruzaron el cauce y se propagaron rápidamente hacia las islas linderas y otros sectores, incluso avanzando hacia la zona de Cubanea.

Actualmente, el incendio presenta tres frentes activos, lo que dificulta de manera significativa las tareas de control y contención. En el operativo trabajan brigadistas del SPLIF Conesa y Beltrán, Bomberos Voluntarios de Guardia Mitre, Viedma y Las Grutas, con apoyo de Vialidad Provincial. Además, se aguarda el arribo de refuerzos operativos provenientes del SPLIF El Bolsón y Bariloche.

El fuego provocó severos daños productivos y ambientales: arrasó con montes naturales, pasturas implantadas, sembradíos, alambrados, corrales, galpones, herramientas, tendidos eléctricos de alta potencia, bosques autóctonos y fauna nativa. También representó un riesgo directo para la vida y la salud de habitantes de Guardia Mitre y de zonas rurales cercanas, en momentos en que muchas familias se encontraban reunidas por las celebraciones navideñas.

Ante esta situación, productores de la zona presentaron una denuncia penal para que se investigue la posible responsabilidad de los presuntos involucrados.

En la presentación judicial se solicitó la incorporación de los informes técnicos del SPLIF, la apertura de la investigación penal correspondiente y la adopción de medidas probatorias para determinar con precisión el inicio del foco ígneo y sus causas. Los daños totales aún no pudieron ser cuantificados, ya que el incendio continúa activo.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo extremadamente desfavorables, con índice de peligrosidad extremo, temperaturas elevadas y alerta por fuertes ráfagas de viento, factores que favorecen el comportamiento extremo del fuego y complican el trabajo de los equipos.

Desde el Gobierno de Río Negro recordaron que en todo el territorio provincial rige la Emergencia Ígnea y que está absolutamente prohibido encender fuego al aire libre bajo cualquier modalidad, advirtiendo que cualquier descuido puede derivar en consecuencias irreparables para las personas, la producción y el ambiente.