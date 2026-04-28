​Un bebé resultó herido tras caer de una mochila durante un trekking en el cerro Ventana 

El niño, de un año y tres meses, sufrió un traumatismo facial y quedó en observación. El accidente ocurrió durante una excursión familiar al sur de Bariloche

Una familia de origen ruso, residente en el país, protagonizó un accidente este domingo por la tarde mientras realizaba una excursión de trekking en el Cerro Ventana, al sur de San Carlos de Bariloche. Un bebé de un año y tres meses resultó con lesiones leves tras caer desde la mochila en la que era transportado por su padre.

El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando Protección Civil recibió el alerta a través del sistema de emergencias. De inmediato se desplegó un operativo con la participación de brigadistas, personal policial y servicios de salud para asistir al menor.

Según explicó el segundo jefe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, Nelson Leal, al arribar al lugar los rescatistas encontraron al bebé siendo atendido por personal médico y posteriormente fue trasladado al hospital para su evaluación.

De acuerdo a las primeras informaciones, el niño habría caído luego de que se desprendiera la mochila en la que era llevado.

El director del Hospital Zonal de Bariloche, Víctor Parodi, indicó que el menor presentaba un traumatismo facial y, si bien no reviste gravedad, quedó en observación preventiva durante al menos 12 horas debido a su edad y a la mecánica del accidente. La madre sufrió un politraumatismo leve, mientras que el padre resultó ileso.

Fuentes oficiales señalaron que el bebé permanecía consciente al momento del rescate, aunque presentaba heridas visibles en el rostro. Se estima que el niño habría rodado por una pendiente de aproximadamente 30 metros en un sector rocoso y de cierta complejidad.

Desde Protección Civil advirtieron que el sendero del cerro Ventana no forma parte de los circuitos oficiales de trekking y presenta tramos técnicos y peligrosos. Además, indicaron que gran parte del recorrido atraviesa terrenos privados, lo que limita las tareas de señalización.

El operativo contó con la intervención de la Policía de Río Negro, Parques Nacionales, personal del SPLIF y del hospital local. En paralelo, durante la misma jornada, rescatistas asistieron a cuatro personas que se habían extraviado en la zona, quienes fueron halladas en buen estado de salud.

Por el hecho interviene el fiscal de turno, quien dispuso una investigación para determinar las circunstancias del accidente. La mochila utilizada para transportar al menor fue secuestrada para la realización de pericias.