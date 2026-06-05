​Un acuerdo clave en Buenos Aires impulsa obras históricas en Río Negro 

El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el ministro de Economía Luis Caputo en Buenos Aires.

Se confirmó la aprobación de un crédito del BID para modernizar el sistema de salud y se avanzó en otro financiamiento clave para producción y emergencias en Río Negro.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, mantuvo una reunión clave en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El encuentro dejó definiciones importantes: la autorización de un crédito del BID para modernizar el sistema de salud provincial y el avance de otro financiamiento destinado a producción, riego y emergencias.

Qué se acordó en la reunión entre Weretilneck y Caputo

Durante el encuentro, Caputo firmó la autorización del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 60 millones de dólares para la modernización del sistema público de salud en Río Negro.

Además, adelantó que a mediados de junio se aprobará un segundo financiamiento por 85 millones de dólares, orientado a infraestructura productiva y gestión de emergencias climáticas.

Qué se sabe hasta ahora

El acuerdo entre la Provincia y Nación incluye dos programas estratégicos que superan los 145 millones de dólares en inversión.

El primero apunta a transformar el sistema de salud con digitalización, equipamiento y mejoras en hospitales. El segundo busca fortalecer la producción agropecuaria, el riego, la electrificación rural y la prevención de incendios.

Modernización del sistema de salud en Río Negro

El crédito de 60 millones de dólares permitirá digitalizar toda la red pública de salud provincial, que incluye 36 hospitales y 191 Centros de Atención Primaria.

El plan contempla equipamiento médico, infraestructura tecnológica, sistemas de gestión, conectividad y herramientas para telemedicina. También se incorporará tecnología biomédica para áreas críticas como quirófanos, terapias intensivas y diagnóstico por imágenes.

Cómo impacta en la red sanitaria

Más de 7.000 trabajadores de la salud serán alcanzados por el nuevo sistema digital.

La Provincia busca mejorar la atención, reducir tiempos de espera y acercar servicios a localidades alejadas mediante la telesalud.

Con esta inversión, Río Negro apunta a ubicarse entre las provincias con mayor desarrollo en salud digital del país.

Segundo crédito: producción, riego y emergencias

El segundo financiamiento, estimado en 85 millones de dólares, estará destinado a infraestructura productiva y gestión del riesgo agropecuario.

Incluye proyectos como la modernización del sistema de riego del IDEVI, electrificación rural en Guardia Mitre, infraestructura en Negro Muerto y ampliación de áreas productivas en Margen Norte.

Prevención de incendios y eventos climáticos

El programa también incorpora un componente clave de gestión del riesgo.

Esto incluye herramientas para enfrentar sequías, nevadas, incendios forestales y sistemas de protección como malla antigranizo, una demanda central del sector productivo rionegrino.

Qué otros temas se trataron

Weretilneck también planteó la situación de las rutas nacionales y propuso mecanismos para su transferencia a la órbita provincial, una iniciativa que tuvo buena recepción en el Ministerio de Economía.

Además, se abordó el proyecto de recuperación del Tren del Valle como herramienta clave para mejorar la conectividad regional. Tren del Valle

Proyectos estratégicos en Río Negro

El gobernador repasó junto a Caputo el avance de iniciativas como el oleoducto VMOS, el desarrollo del GNL en la costa atlántica y la exportación de minerales del proyecto Calcatreu.

Estos desarrollos buscan consolidar una nueva matriz productiva en la provincia, con fuerte impacto en empleo e inversiones.