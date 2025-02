​Tres municipales de Cipolletti despedidos por certificados médicos falsos 

Tres empleados de la Municipalidad de Cipolletti fueron despedidos y denunciados penalmente por presentar certificados médicos falsificados para justificar ausencias laborales.

El equipo Legal y Técnico de la Municipalidad de Cipolletti presentó una denuncia penal ante la justicia luego de descubrir irregularidades en certificados médicos presentados por empleados municipales. A través de controles internos realizados por el área de Recursos Humanos, se detectó que tres trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos y Desarrollo Humano habrían intentado justificar ausencias laborales de entre 48 y 72 horas con certificados médicos adulterados.

La falsificación fue descubierta al verificar con los profesionales de salud que figuraban como firmantes en los documentos, quienes negaron la autenticidad de los mismos. Tras confirmar la irregularidad con el sector de auditoría médica, la municipalidad inició el proceso de exoneración de los empleados involucrados y presentó la denuncia penal ante la fiscalía local.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, expresó su firme postura al respecto: “Los controles están dando resultados, estamos detectando más estafas con los certificados médicos de empleados que no valoran su trabajo. Si ellos no lo hacen y quieren estafar al Estado municipal, lo están haciendo con toda la comunidad, y eso no lo vamos a permitir. Empleado que no le interesa el trabajo, a nosotros tampoco nos interesa que siga en la municipalidad”.

La municipalidad continuará con su labor de control exhaustivo de ausentismo a través de auditorías médicas, evaluando caso por caso. Este es el tercer caso denunciado en 2024, reflejando la actitud inflexible del gobierno local frente a conductas que afectan directamente a los vecinos y contribuyentes.