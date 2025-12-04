​Tres imputados por el robo a una vivienda en Roca: dos irán a prisión preventiva 

La fiscalía los acusa de coautores de un robo agravado a un matrimonio de adultos mayores; dos cumplirán prisión preventiva por 4 meses y uno por 15 días.

Tres hombres fueron imputados como coautores de un robo agravado ocurrido el pasado 27 de noviembre en un domicilio ubicado en la calle España al 1100 de General Roca. Tras la solicitud de la fiscalía y la oposición de las defensas, la jueza de Garantías resolvió otorgarle prisión preventiva por 4 meses a dos de ellos y por 15 días al tercero.

Según la acusación, alrededor de las 21:45, cuatro hombres arribaron al domicilio de un matrimonio de adultos mayores en un vehículo Vento. Tres de ellos ingresaron al inmueble con los rostros semicubiertos y guantes, escalando la pared delantera y el techo, y accediendo por la puerta trasera.

Dentro de la vivienda, dos de los imputados tomaron cuchillos de la cocina para intimidar a las víctimas, exigiendo dinero. Según la fiscalía, se apropiaron de aproximadamente 200.000 pesos y alhajas, para luego huir en el vehículo.

Entre la evidencia recabada se incluyen allanamientos realizados recientemente con la intervención del Gabinete de Criminalística, Comisión Investigativa, COER y demás personal policial, análisis de cámaras de seguridad y un informe de la Uadme sobre la tobillera electrónica que uno de los imputados portaba al momento del hecho.

La calificación legal bajo la que fueron imputados es robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, con uso de arma y escalamiento, de acuerdo con los artículos 45, 164, 166 inc. 2; 167 inc. 2 y 4 en función del 163 inc. 4 del Código Penal.

La fiscalía argumentó la necesidad de la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación y por tratarse de víctimas especialmente vulnerables, destacando que una de las personas adultas mayores sufrió afectaciones en su salud. Entre las medidas pendientes de realizarse se incluyen pericias a celulares, rueda de reconocimiento y otras pruebas.

Por su parte, la defensa solicitó alternativas a la prisión, como la colocación de tobilleras electrónicas, prohibición de acercamiento a las víctimas o prisión domiciliaria, pero la jueza resolvió mantener la medida preventiva tal como pidió la fiscalía para dos de los imputados, mientras que el tercero cumplirá 15 días de detención.