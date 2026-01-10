​Tres adolescentes cruzaron el lago Epuyén para ayudar a los brigadistas en plena lucha contra el fuego 

Germán, Nawel y Gonzalo acompañaron a su padre en una travesía por el lago Epuyén y colaboraron con tareas de apoyo en el combate de los incendios forestales. La imagen de los jóvenes trabajando junto a los brigadistas se viralizó y fue destacada por la comunidad y autoridades provinciales

En pleno combate contra los incendios forestales que afectan a Epuyén, en la provincia de Chubut, una historia de compromiso y solidaridad conmovió a miles de personas en redes sociales. Tres adolescentes cruzaron el lago Epuyén para colaborar con los brigadistas, en medio de una de las emergencias ígneas más complejas de la temporada.

Se trata de Germán (17), Nawel (16) y Gonzalo (15), quienes durante la mañana del jueves acompañaron a su padre en una travesía en embarcación para llegar hasta la zona afectada por el fuego. Una vez allí, se sumaron a las tareas de apoyo junto a la brigada de incendios de Chubut.

Trabajo codo a codo con los brigadistas

Según relataron vecinos y medios locales, los jóvenes realizaron tareas logísticas y de asistencia, colaborando con palas y machetes en sectores donde el avance del fuego exigía un esfuerzo constante. La jornada se desarrolló en un contexto de altas temperaturas, viento y agotamiento físico, condiciones que dificultan el trabajo de los equipos de emergencia.

Lejos de buscar protagonismo, los adolescentes se integraron de manera natural a las tareas, reflejando el fuerte sentido comunitario que caracteriza a la Comarca Andina en situaciones críticas.

Una imagen que se volvió símbolo

El relato de la experiencia y una imagen de los tres jóvenes trabajando junto a los brigadistas fue compartida en redes sociales por Radio Cordillera y vecinos de la zona, y rápidamente se viralizó. La foto generó cientos de mensajes de reconocimiento, destacando el compromiso de los adolescentes y el acompañamiento de las familias locales en la lucha contra el fuego.

Incluso autoridades provinciales, entre ellas el gobernador de Chubut, resaltaron el gesto como un ejemplo del espíritu solidario que emerge en momentos de emergencia.

El rol de la comunidad frente al fuego

Mientras continúan los operativos para contener los incendios en Epuyén y zonas aledañas, historias como la de Germán, Nawel y Gonzalo reflejan el papel clave de la comunidad en el acompañamiento a los brigadistas, que trabajan de manera incansable para proteger viviendas, bosques nativos y vidas humanas.

En medio del avance del fuego, la solidaridad volvió a convertirse en una de las herramientas más valiosas para enfrentar la emergencia.