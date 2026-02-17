​Tras la muerte de sus padres, revisan cómo se administraron los bienes de un hombre en Cipolletti 

El Poder Judicial ordenó reconstruir la gestión patrimonial de décadas, tras reemplazar el régimen de curatela por una figura de apoyo. El objetivo es garantizar transparencia y protección de derechos.

El Poder Judicial de Cipolletti inició un proceso para evaluar cómo se administraron los bienes de un hombre que quedó en situación de vulnerabilidad tras la muerte de sus padres. La medida busca garantizar la protección de sus derechos y el manejo transparente de su patrimonio familiar y societario.

Historia de curatela y administración patrimonial

A raíz del fallecimiento primero de su madre y luego de su padre, una de sus hermanas asumió la administración de sus asuntos económicos y patrimoniales. Su rol implicó representar intereses, gestionar ingresos y supervisar bienes heredados o vinculados a sociedades comerciales.

Con el tiempo, el tribunal reemplazó el esquema anterior por un modelo más actualizado, designando una figura de apoyo encargada de acompañar al hombre en sus derechos y bienestar cotidiano.

Pedido de rendición de cuentas

La nueva figura solicitó que se presentara documentación detallada sobre cómo se habían manejado los recursos durante todos los años previos. La intención fue reconstruir un historial patrimonial complejo, que incluía sucesiones familiares, bienes nacionales y extranjeros y decisiones dentro de la sociedad vinculada al entorno familiar.

Decisión de la Cámara de Apelaciones

Inicialmente, una jueza de Familia había rechazado el pedido, señalando falta de claridad sobre los bienes administrados. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones adoptó un enfoque distinto: reconoció desorden y omisiones de ambas partes, pero destacó la necesidad de tutela reforzada por la vulnerabilidad de la persona.

El tribunal explicó que la curatela implica acompañar y administrar asuntos sensibles con cuidado y transparencia, sin restringir derechos. Por eso, revocó la sentencia y ordenó presentar información detallada y documentada sobre los bienes, ingresos y gestiones realizadas.

Etapa clave de reconstrucción patrimonial

Con la resolución, se abre una nueva fase judicial destinada a reconstruir el manejo de bienes y recursos de un hombre que quedó bajo protección judicial tras la pérdida de sus padres. La medida apunta a garantizar transparencia, resguardar derechos y clarificar la historia patrimonial acumulada durante décadas.