​Tragedia en Ruta 3: murió un excombatiente de Malvinas de Cipolletti tras un choque 

Osvaldo Ramírez, sobreviviente del ARA General Belgrano, falleció en un violento choque frontal en Buenos Aires. Investigan el impacto ocurrido bajo intensa lluvia.

Un trágico siniestro vial generó conmoción en Cipolletti tras la muerte de un vecino de 66 años en la Ruta Nacional 3, en el partido bonaerense de Azul. La víctima fue identificada como Osvaldo Daniel Ramírez, excombatiente de la Guerra de Malvinas y sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 13:30, en un tramo marcado por condiciones climáticas adversas que complicaban la circulación.

Choque fatal en Ruta 3: cómo fue el accidente en Azul

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 251, en cercanías de la localidad de Cacharí, en medio de una intensa lluvia que reducía la visibilidad y afectaba el estado de la calzada.

Según la información oficial, Ramírez conducía una Renault Duster que impactó de frente contra un camión con remolque térmico que circulaba en sentido contrario.

Tras el choque, el vehículo utilitario se incendió, lo que provocó la muerte del conductor en el interior del rodado.

Quién era la víctima: conmoción en Cipolletti por la muerte de un excombatiente

Ramírez era un vecino reconocido en Cipolletti, veterano de la Guerra de Malvinas y uno de los sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano, uno de los episodios más trágicos del conflicto bélico de 1982.

Su fallecimiento generó un fuerte impacto en la comunidad, tanto por su historia personal como por las circunstancias del accidente.

Operativo y tránsito: cortes y trabajo de emergencia en la zona

Tras el siniestro, el tránsito en la Ruta Nacional 3 permaneció completamente interrumpido durante varias horas mientras trabajaban bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de salud.

Con el avance de las tareas, la circulación fue habilitándose de forma parcial y recién entrada la noche quedó normalizada en ambos sentidos.

El conductor del camión, un hombre de 47 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires, resultó ileso y fue asistido en el lugar.

Investigación en marcha: causa por homicidio culposo

La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense y fue caratulada en una primera instancia como homicidio culposo.

Los peritajes buscarán determinar la mecánica del impacto y establecer si las condiciones climáticas o algún otro factor influyeron en el desenlace fatal.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos de circular bajo condiciones adversas y en la peligrosidad de las rutas nacionales en contextos de baja visibilidad.