​Tobillera y prohibición de salir del país para la “médica trucha” de Río Negro 

La Justicia ordenó tobillera electrónica, prohibición de salir del país e inhibición de bienes. La acusada habría trabajado durante años con un título presuntamente falso.

Una mujer es investigada en General Roca, Río Negro, por el presunto ejercicio ilegal de la medicina durante varios años. La causa se inició tras una denuncia presentada por autoridades del Ministerio de Salud provincial y derivó en un pedido de medidas cautelares por parte del Ministerio Público Fiscal.

Según la fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2020 y marzo de 2026, momento en que se le retiró la matrícula y fue desvinculada de una clínica privada.

Título presuntamente falso y actividad en centros de salud

De acuerdo a la investigación, la mujer habría presentado un título apócrifo de médica cirujana, supuestamente emitido por una universidad de Venezuela, para obtener habilitación profesional.

Con esa documentación, se desempeñó en distintos ámbitos de salud:

Terapia intensiva en una clínica privada de Roca

Consultorios particulares

Hospital público local

Otro sanatorio privado de la ciudad

La fiscalía le atribuyó provisoriamente delitos como ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento público, uso de documento falso y defraudación agravada contra la administración pública.

Allanamientos, pruebas y secuestro de documentación

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a la sospechosa y se secuestraron:

Títulos, sellos y recetarios

Medicación

Dispositivos electrónicos

Documentación vinculada a su actividad

Todo el material será sometido a pericias judiciales para determinar su validez y alcance en la causa.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La fiscalía argumentó que existe riesgo de fuga, debido a la presunta solvencia económica de la mujer tras años de ejercicio ilegal, además del hallazgo de pasaportes durante los procedimientos.

Entre las medidas solicitadas se incluyeron:

Prohibición de salida del país

Fijación de domicilio

Tobillera electrónica

Presentaciones periódicas en comisaría

Inhibición general de bienes

Resolución judicial: tobillera y prohibición de salir del país

La jueza interviniente hizo lugar a la mayoría de las medidas, aunque descartó la obligación de presentarse en comisaría.

De esta manera, la mujer deberá:

Permanecer en su domicilio actual

Utilizar tobillera de control satelital durante seis meses

No salir del país

Mantener sus bienes inhibidos, incluyendo inmueble y vehículo

La magistrada remarcó que el objetivo es garantizar el desarrollo de la investigación, sin afectar la presunción de inocencia, y advirtió: “Debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad”.

Una causa en etapa inicial

La investigación continúa en una etapa preliminar y aún no se formalizó la imputación. En las próximas semanas, la Justicia evaluará las pruebas recolectadas y definirá los próximos pasos en un caso que genera fuerte impacto en el sistema de salud local.