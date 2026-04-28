​Tierra del Fuego impulsa la Semana de Vacunación en las Américas 

La provincia más austral del país se sumó a una iniciativa continental que busca reforzar la prevención de enfermedades y garantizar el acceso equitativo a las vacunas. Bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”, la Semana de Vacunación en las Américas se desarrolla en Tierra del Fuego hasta el 2 de mayo, con actividades en hospitales y centros de salud.

El programa, impulsado por la OPS, apunta a sostener altas coberturas para evitar la reaparición de patologías como el sarampión dentro de la provincia fueguina. En esta edición se hará especial énfasis en la campaña antigripal y en la actualización de esquemas en todas las etapas de la vida, recordando que las vacunas del calendario nacional son gratuitas y están disponibles en todo Tierra del Fuego.

Las acciones se llevan adelante en el Hospital Regional Río Grande, el Centro Provincial de Rehabilitación en Ushuaia y centros municipales de salud, con el objetivo de acercar la vacunación a la comunidad. El Ministerio de Salud provincial difundirá el cronograma completo a través de sus redes oficiales, invitando a la población a participar activamente.

La semana de vacunación será hasta el 2 de mayo.

La propuesta también busca visibilizar la importancia de la inmunización como herramienta de salud pública, en un contexto donde el cambio climático y la movilidad global aumentan el riesgo de reaparición de enfermedades. La OPS subraya que mantener esquemas completos es clave para proteger tanto a individuos como a comunidades enteras.

Tierra del Fuego busca concientizar sobre la vacunación.

Con esta campaña, Tierra del Fuego busca que la prevención y la salud colectiva sigan siendo la principal política sanitaria, sumándose a un esfuerzo regional que involucra a todos los países de América. La Semana de Vacunación se convierte así en un recordatorio de que la inmunización es una decisión que impacta directamente en el futuro de la sociedad.

Tierra del Fuego: la Legislatura convocó a su segunda sesión ordinaria del año

La Legislatura fueguina se prepara para la segunda sesión ordinaria.

La Legislatura de Tierra del Fuego celebrará su II Sesión Ordinaria este jueves 30 de abril a las 11 horas en Ushuaia, según la convocatoria oficial. La vicepresidenta 1° de la Cámara, María Victoria Vuoto, dispuso la realización de la jornada en el recinto ubicado en Yaganes y Héroes de Malvinas.

El cierre de asuntos quedó fijado para el martes 28 de abril a las 16 horas, mientras que la Comisión de Labor Parlamentaria se reunirá el miércoles 29 para definir el orden del día. La sesión será clave para el tratamiento de iniciativas en agenda y el desarrollo de la actividad parlamentaria en la provincia.