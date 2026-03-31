​Tierra del Fuego: camioneros en alerta por conflicto en el servicio de recolección 

El Sindicato de Choferes de Camiones de Tierra del Fuego declaró el estado de alerta y movilización en toda la provincia por la situación que atraviesan los trabajadores del servicio de barrido y recolección de residuos en Ushuaia. La medida fue anunciada por la comisión directiva en medio de la incertidumbre por el pago de salarios, lo que generó preocupación tanto en el gremio como en la comunidad.

Según explicaron, el conflicto se origina en la falta de fondos y en incumplimientos en las transferencias del Municipio hacia la empresa prestataria, lo que impacta directamente en los trabajadores. “El sueldo de los compañeros es sagrado y no permitiremos que sea la variable de ajuste de ninguna gestión política”, advirtieron desde el sindicato, reclamando soluciones inmediatas para garantizar el cobro en tiempo y forma en Tierra del Fuego.

El gremio también exigió respuestas concretas para asegurar la continuidad del servicio y las condiciones laborales. En su comunicado remarcaron la importancia de la tarea que realizan los trabajadores, señalando que el barrido y la recolección son esenciales para la salud pública y que merecen respeto y previsibilidad, algo que hoy consideran vulnerado.

Camioneros de Tierra del Fuego se declararon en alerta.

La comisión directiva advirtió que, de no regularizarse la situación en el corto plazo, podrían profundizarse las medidas de fuerza. Esto implicaría un impacto directo en el servicio de recolección en toda la provincia, afectando a los vecinos y generando mayores complicaciones en la vida cotidiana de las ciudades fueguinas.

La medida comenzó en Ushuaia.

Mientras tanto, el sindicato apeló a la responsabilidad de las autoridades municipales para destrabar el conflicto y evitar que la falta de transferencias derive en un escenario más complejo. De esta manera, se agrava la situación en Tierra del Fuego, donde muchos afirman que la provincia está en su peor momento en años.

Automotrices reducen turnos y crece la preocupación por el empleo en Tierra del Fuego

El riesgo de empleo automotriz se agudiza en la zona fueguina.

Las decisiones de Toyota y Peugeot de recortar turnos en sus plantas argentinas encendieron alarmas en la industria automotriz. La medida, tomada en un contexto de caída de la demanda y aumento de costos, impacta en la producción y genera inquietud por posibles suspensiones o despidos.

El ajuste repercute en toda la cadena industrial, afectando a autopartistas y proveedores, y también proyecta consecuencias indirectas en Tierra del Fuego, donde la desaceleración industrial golpea al consumo y al sector electrónico. El interrogante es si se trata de una medida puntual o del inicio de un proceso más profundo que comprometa aún más al empleo y la actividad económica.