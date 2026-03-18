​Temporal en Río Negro: granizo dañó cultivos y la Provincia releva pérdidas en el sector productivo 

Técnicos recorren las zonas afectadas para medir el impacto en agricultura, fruticultura y horticultura. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó asistencia a productores tras el fuerte temporal.

Un fuerte temporal con caída de granizo provocó daños en distintas producciones de Río Negro y activó un operativo de relevamiento en territorio para dimensionar las pérdidas. Equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo ya trabajan en contacto con productores para evaluar el alcance del impacto.

Las primeras estimaciones indican afectaciones en múltiples sistemas productivos, en un escenario que genera preocupación por el impacto económico en el sector.

Relevamiento en marcha tras el temporal con granizo en Río Negro

Durante la jornada, técnicos provinciales avanzan con recorridas en las zonas afectadas para recopilar datos precisos sobre los daños.

El objetivo es contar con informes detallados que permitan definir medidas de asistencia para los productores perjudicados por el fenómeno climático.

Weretilneck confirmó asistencia a productores afectados

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que el Estado provincial acompañará al sector productivo tras el temporal.

“Cuando una tormenta golpea al trabajo de nuestros productores, el Estado tiene que estar presente”, sostuvo, y remarcó que los relevamientos se activaron de inmediato para dimensionar las pérdidas.

Cultivos afectados: maíz, cebolla, horticultura e invernaderos

Las primeras evaluaciones indican daños en agricultura, horticultura y producciones bajo cubierta.

Entre los cultivos más afectados se encuentran el maíz y la cebolla, además de estructuras de invernaderos que sufrieron el impacto del granizo.

Fruticultura: el granizo golpeó manzanas aún en cosecha

En el caso de la fruticultura, si bien gran parte de la cosecha ya había sido levantada, todavía quedaban variedades de manzana en las chacras.

Esto provocó pérdidas adicionales en un momento clave del calendario productivo, afectando la rentabilidad de los productores.

Banacloy: “Detrás de cada producción hay años de trabajo”

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, expresó el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó el impacto humano detrás de las pérdidas.

“Nos duele profundamente lo ocurrido. Detrás de cada producción hay años de esfuerzo, inversión y trabajo que pueden perderse en minutos”, afirmó.

Evaluación en curso y posibles medidas de asistencia

Las autoridades indicaron que el seguimiento continuará en los próximos días a medida que se consoliden los datos del relevamiento.

Con esa información, la Provincia definirá las herramientas de asistencia para acompañar a los productores afectados y mitigar el impacto del temporal en la economía regional.