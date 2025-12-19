​Techo Digno Cinco Saltos: la Justicia reanudó desde cero la causa penal contra dos exintendentes 

La causa Techo Digno en Cinco Saltos avanzó este viernes con la reanudación de la audiencia de control de acusación, que investiga presuntos delitos de administración fraudulenta y peculado contra las exintendentes Edith Alvarado y Germán Félix Epul. Por un planteo de las defensas, la jueza resolvió reiniciar la etapa desde cero, y el proceso continuará el 4 de febrero de 2026.

La causa penal conocida como Techo Digno Cinco Saltos volvió a avanzar este viernes con la reanudación de la audiencia de control de acusación, en la que se investigan presuntas maniobras de administración fraudulenta y peculado vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a un programa habitacional.

El proceso, que tiene como imputados a los exintendentes Edith Alvarado y Germán Félix Epul, sufrió un nuevo retraso luego de que la jueza a cargo resolviera retrotraer la etapa de control de acusación y reiniciarla desde el comienzo, a partir de un pedido formulado por las defensas.

Planteo de las defensas y decisión judicial

La audiencia fue presidida por una nueva magistrada, ante quien uno de los defensores solicitó que se desestime todo lo actuado previamente. Argumentó que el control de acusación debe considerarse un “acto único”, que debe ser evaluado por un mismo juez, especialmente en lo referido a la admisibilidad de las pruebas.

El planteo fue acompañado por el resto de los abogados defensores. En contraposición, la Fiscalía se opuso al pedido y sostuvo que, por el estado procesal de la causa, no se veía afectado el principio de inmediación.

Finalmente, la jueza hizo lugar al pedido de las defensas y resolvió dar inicio nuevamente desde cero a la etapa de control de acusación.

Reformulación de la acusación

Tras la decisión judicial, la parte acusadora oralizó nuevamente los hechos investigados, junto con la calificación legal atribuida a los imputados. También se detallaron modificaciones numéricas que habían sido solicitadas por la defensa en audiencias anteriores, vinculadas a montos de pagos y descuentos.

La causa apunta a determinar responsabilidades penales por el presunto manejo irregular de fondos públicos nacionales destinados al programa Techo Digno.

Quiénes están imputados

Además de los exintendentes Alvarado y Epul, ambos acusados como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado, también fue imputado el presidente de la empresa constructora.

En este último caso, la acusación lo señala como partícipe necesario, por haber facilitado las maniobras mediante la firma de certificaciones de avance de obra.

Fondos millonarios bajo la lupa

Según la hipótesis de la Fiscalía, se habrían administrado y dispuesto fondos nacionales por más de $43 millones, con una serie de irregularidades, entre ellas sobrecertificación de obras, pagos indebidos en concepto de anticipos financieros y desvío de recursos hacia cuentas municipales distintas a las habilitadas en el convenio original.

Próxima audiencia

Con el reinicio del control de acusación, la causa continuará con una nueva audiencia prevista para el 4 de febrero de 2026, instancia clave para definir qué pruebas serán admitidas y si el expediente avanza hacia el juicio oral.

El caso Techo Digno Cinco Saltos sigue siendo una de las investigaciones judiciales más relevantes de la región, por el volumen de fondos involucrados y por tratarse de presuntos delitos contra la administración pública.