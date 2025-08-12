​Taxistas de Cipolletti protestan por falta de control a Uber 

Una caravana bloqueó calles del centro para exigir al municipio regular el servicio de transporte por aplicaciones.

Taxistas de Cipolletti salió a las calles para protestar contra la presencia y operación de Uber, el servicio de transporte que se contrata mediante una aplicación móvil.

Los conductores realizaron una caravana a bocinazos en las puertas del municipio ubicado en la calle Yrigoyen entre España y Villegas, en pleno centro de la localidad. Allí, estacionaron sus vehículos, bloqueando parcialmente el tránsito en la zona.

La Policía tuvo que intervenir para ordenar la circulación, ya que varios automovilistas quedaron atrapados por la concentración y debieron maniobrar en contramano.

La protesta fue organizada por un sector de propietarios de taxis que denuncian la “falta total de control” sobre los servicios de transporte por aplicaciones que operan sin habilitación oficial en la ciudad.

El reclamo está dirigido tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante, a quienes acusan de no tomar medidas frente a un problema que pone en riesgo la actividad formal.