​Suspendieron una fiesta en Las Grutas y estalló la polémica en redes sociales 

Una celebración organizada por artesanos y carros gastronómicos en la costanera de San Antonio Oeste fue interrumpida por el Municipio en la noche del viernes. La decisión generó enojo entre vecinos y asistentes, y abrió un fuerte debate en redes sociales.

Una fiesta prevista para la noche del viernes 9 en el sector de Los Tamariscos, sobre la costanera de San Antonio Oeste, fue interrumpida por el Municipio local cuando estaba por comenzar el show de una banda local de cumbia. El evento había sido organizado por los puestos de artesanos y carros gastronómicos que funcionan habitualmente en ese espacio.

La intervención se produjo cuando ya había una importante concurrencia de personas, que se habían acercado para disfrutar de una noche de verano en uno de los sectores más tradicionales de la ciudad.

Enojo de los asistentes y repercusión en redes

Tras la suspensión, el malestar se hizo sentir en el lugar y rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde vecinos y asistentes expresaron su descontento por la decisión municipal. Muchos señalaron que la convocatoria había sido difundida desde horas tempranas del viernes y cuestionaron que el operativo se realizara una vez iniciada la actividad.

El operativo municipal y la presencia policial

Durante el procedimiento, inspectores municipales y funcionarios se presentaron en el lugar con apoyo de personal policial de la Comisaría 10°, lo que derivó en la interrupción total del evento.

La explicación oficial del Municipio

Ante la polémica, el Municipio de San Antonio Oeste emitió un comunicado oficial este sábado, en el que explicó los motivos de su accionar.

“El Municipio informa a la comunidad que no fue notificado ni solicitada autorización alguna para la realización del evento llevado a cabo en el sector balneario Los Tamariscos”, señala el texto difundido.

Desde la comuna argumentaron que, al tratarse de una actividad sin autorización, no se contaba con las medidas mínimas de seguridad exigidas, ni con la presencia de inspectores. Además, indicaron que durante su desarrollo se produjo el corte de una calle y una concentración de carros gastronómicos, artesanos y manteros sobre la costanera sin control.