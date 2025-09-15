​Southern Energy donó 15 computadoras al CET N°19 de San Antonio Oeste 

En un acto realizado este miércoles en las instalaciones del Centro de Educación Técnica (CET) N°19 de San Antonio Oeste, la empresa Southern Energy entregó 15 computadoras destinadas a reforzar la sala de informática de la institución. El objetivo de la iniciativa es potenciar las competencias digitales de los estudiantes y mejorar sus oportunidades de inserción laboral y profesional.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Educación de Río Negro, Silvia Arza; la directora del CET N°19, Susana Agüero; y autoridades de la compañía. La donación se enmarca en el acuerdo firmado el pasado 22 de agosto entre Southern Energy, el Gobierno provincial y el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), mediante el cual el CET N°19 fue incorporado al programa de actualización de contenidos educativos.

Este plan alcanza a seis escuelas técnicas de Río Negro y prevé la modernización de los programas de estudio, la capacitación docente, entrenamientos específicos y el fortalecimiento de habilidades blandas, en línea con las demandas de los grandes proyectos energéticos que se desarrollarán en la región.

“Hoy se firmó el convenio entre la cooperadora de la escuela y SESA, que hizo entrega de este equipamiento para que nuestros estudiantes disfruten cada día y así tengan más oportunidades de aprendizaje”, expresó la secretaria de Educación, Silvia Arza.

Por su parte, la directora de la institución, Susana Agüero, destacó la importancia de la donación: “Esta incorporación de equipamiento representa una gran oportunidad para nuestros estudiantes, quienes podrán fortalecer sus trayectorias educativas”.

En tanto, el gerente ejecutivo de Proyecto de Southern Energy, Marcos Pourteau, subrayó: “Creemos que invertir en educación es invertir en el desarrollo sostenible. El equipamiento informático es una herramienta clave para la formación de los jóvenes que serán protagonistas del crecimiento energético de la zona”.

Con esta acción, Southern Energy reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo local, apostando a brindar igualdad de oportunidades y herramientas de calidad a las nuevas generaciones.