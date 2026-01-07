​Soria pidió declarar la emergencia nacional 

En medio de los incendios forestales que afectan a la Patagonia, el senador Martín Soria presentó este martes 6 de enero de 2026 un proyecto para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Además, cuestionó al Gobierno nacional por los recortes al presupuesto del Programa de Manejo del Fuego.

Los incendios forestales en la Patagonia escalaron al centro del debate político nacional. En ese contexto, el senador Martín Soria presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, duramente afectadas por el avance del fuego.

Un escenario crítico en el sur del país

La iniciativa surge en un momento de extrema gravedad, con miles de hectáreas arrasadas, viviendas destruidas y familias evacuadas en distintas localidades patagónicas. El proyecto busca dotar al Estado nacional de herramientas excepcionales para acelerar la asistencia a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

El duro mensaje contra el Gobierno nacional

Al anunciar la propuesta, Soria apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y denunció un fuerte ajuste en áreas sensibles. “Mientras Milei recorta el 69% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, nuestros bosques patagónicos están en llamas”, escribió el senador en sus redes sociales, marcando el tono del proyecto.

Qué plantea el proyecto de emergencia nacional

El texto propone declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional y habilitar al Poder Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias. Entre los puntos centrales se incluyen:

Refuerzo inmediato de los operativos de combate del fuego, con más recursos humanos y logísticos.

de los operativos de combate del fuego, con más recursos humanos y logísticos. Asistencia económica y social a las personas damnificadas.

a las personas damnificadas. Reconstrucción de viviendas e infraestructura básica dañada.

e infraestructura básica dañada. Soluciones habitacionales de emergencia para familias que perdieron sus hogares.

El proyecto también busca mejorar la coordinación entre Nación, provincias y municipios, reduciendo los tiempos administrativos en un contexto donde la rapidez resulta clave.

La emergencia habitacional, eje central

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es el foco en la emergencia habitacional. En varias localidades patagónicas, los incendios dejaron a familias enteras sin techo, profundizando la vulnerabilidad social en medio de la crisis ambiental.

El objetivo es garantizar condiciones mínimas de vida para los afectados y poner en marcha un plan de reconstrucción una vez superada la etapa más crítica, que permita el regreso seguro de las familias a sus comunidades.

Más críticas por los recortes al Manejo del Fuego

Soria responsabilizó al Gobierno nacional por haber debilitado la capacidad de respuesta del Estado, a partir de los recortes presupuestarios en el Programa Nacional de Manejo del Fuego. Según el senador, esa reducción de recursos agravó el impacto de los incendios y dejó a la Patagonia en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una catástrofe ambiental con consecuencias sociales y económicas directas.