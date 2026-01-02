​Siete detenidos y secuestro de armas y drogas tras un operativo en Paso Córdoba 

El procedimiento se inició por una denuncia por intento de robo y disparos de arma de fuego. Intervino la Fiscalía de turno y la Justicia Federal por estupefacientes.

Un importante operativo policial realizado durante la noche del jueves en el sector de Paso Córdoba, en la ciudad de General Roca, culminó con siete personas detenidas y el secuestro de armas de fuego, motocicletas y estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 48° de Paso Córdoba, con apoyo de otras unidades, y se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre un intento de robo de una motocicleta, hecho durante el cual se habrían efectuado disparos de arma de fuego.

Efectivos de la Brigada Rural, que se encontraban en la zona, escucharon las detonaciones y comenzaron una persecución de los presuntos autores, quienes se movilizaban en distintas motocicletas y se dieron a la fuga.

La persecución finalizó en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Antonio Algan y José Pasegui, donde los sospechosos intentaron resistirse arrojando objetos contra el personal policial. Ante la complejidad de la situación, se solicitó refuerzo y se sumaron móviles de distintas dependencias.

Durante el procedimiento se produjeron forcejeos y se logró la aprehensión de los involucrados. Con la presencia de testigos, los efectivos ingresaron al domicilio y secuestraron dos armas de fuego, dos motocicletas, una riñonera con sustancias compatibles con estupefacientes y varias plantas de marihuana halladas en el patio del lugar.

Por el hecho tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso la detención de los implicados y el inicio de actuaciones por diversos delitos. Asimismo, por el hallazgo de estupefacientes, intervino la Justicia Federal, iniciándose una causa por infracción a la Ley N.º 23.737.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades individuales y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos.