​SENASA destruyó 15 colmenas en Chimpay por un foco de Loque americana y clausuró una sala clandestina 

El organismo detectó infraestructura irregular y material apícola contaminado que representaba un riesgo sanitario grave. La intervención se activó tras un caso confirmado en Buenos Aires.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) llevó adelante un operativo sanitario en la localidad rionegrina de Chimpay, luego de confirmar la presencia de Loque americana, una enfermedad apícola de alta peligrosidad.

La intervención fue ejecutada por agentes del Centro Regional Patagonia Norte, quienes además detectaron el funcionamiento clandestino de una sala de extracción de miel ubicada en tierras del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA).

El procedimiento contó con la asistencia del gobierno provincial, el municipio de Chimpay, Bomberos Voluntarios y la Unidad 37ª de la Policía de Río Negro.

La acción se desencadenó tras la confirmación de un foco de Loque americana diagnosticado por el Laboratorio Nacional del SENASA en Martínez, provincia de Buenos Aires.

Sala clandestina y riesgo sanitario extremo

Durante la inspección, los técnicos verificaron que la sala no tenía habilitación, carecía de condiciones básicas de infraestructura, higiene e inocuidad y operaba sin suministro eléctrico ni agua corriente, en incumplimiento de las resoluciones SENASA Nº 515/2016 y ex SAGPyA Nº 870/2006.

El predio presentaba material apícola deteriorado y expuesto —alzas, cuadros rotos y sucios—, lo que constituyó un riesgo sanitario de alta magnitud. Según los profesionales, estas condiciones favorecían el pillaje entre colmenas y establecían un nexo epidemiológico directo con el foco bonaerense.

Destrucción del apiario y desinfección total

Como medida inmediata y en cumplimiento de la Resolución ex SAGPyA Nº 38/2012, se procedió a la destrucción e incineración de las 15 colmenas afectadas. En paralelo, Bomberos Voluntarios de Chimpay removieron e incineraron todo el material apícola inerte contaminado o sospechado de estarlo.

Luego, se realizó la desinfección integral de las instalaciones y se inventarió el equipamiento restante, entre ellos desoperculadores, extractores, bateas y tambores vacíos.

El SENASA mantiene activa la vigilancia epidemiológica en un radio mínimo de 5 kilómetros y notificó a la productora involucrada sobre la obligación de regularizar cualquier actividad apícola futura. Todas las medidas se ejecutaron con autorización del DPA.

Qué es la Loque americana

La Loque americana es una enfermedad bacteriana que afecta a las crías de abejas. Entre sus signos característicos aparecen un olor intenso y desagradable, cría salteada y opérculos hundidos o perforados con aspecto húmedo y grasoso.

Al abrir las celdas, puede observarse una prepupa de color marrón claro y consistencia gelatinosa, difícil de retirar. En etapas avanzadas, pueden formarse costras oscuras en las paredes inferiores de la celda de cría.

La presencia de la enfermedad obliga a intervenciones estrictas, debido a su alta capacidad de dispersión y los fuertes impactos productivos que genera en la actividad apícola.