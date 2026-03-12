​Secuestran 15 toneladas de alimentos con cocaína que tenían como destino Cipolletti 

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió desbaratar una organización que trasladaba mercadería impregnada con droga desde Bolivia. El cargamento iba a ser enviado a Cipolletti en micros de larga distancia.

Un operativo denominado “Carne Blanca” permitió desbaratar una organización transnacional que transportaba alimentos impregnados con cocaína desde Bolivia hacia el sur del país. Durante el procedimiento se secuestraron más de 15 toneladas de productos contaminados que tenían como destino final la ciudad de Cipolletti.

La investigación comenzó cuando efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires interceptaron una camioneta en el cruce de las avenidas Rivadavia y Catamarca, en el barrio de Balvanera.

El conductor del vehículo, una Renault Kangoo, aseguró que transportaba alimentos hacia un hotel de la zona. Sin embargo, ante las sospechas de los agentes, se inspeccionó la carga y reactivos químicos confirmaron que diversos productos estaban impregnados con clorhidrato de cocaína.

Entre los alimentos detectados había fideos, enlatados, frutos secos y snacks adulterados con la sustancia ilícita.

Allanamiento y secuestro de mercadería

Tras el hallazgo inicial, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 ordenó un allanamiento en un depósito ubicado en la calle Palmar al 7200, en el barrio de Liniers.

En el lugar, que funcionaba como depósito y vivienda, los investigadores encontraron 301 bultos con un peso total de 15.200 kilos de alimentos contaminados, entre ellos carne envasada, snacks y queso casero.

También se secuestraron máquinas contadoras de dinero, 120.000 pesos en efectivo y documentación de interés para la causa.

Según la investigación, la droga ingresaba al país desde Bolivia y luego era acopiada en Liniers, desde donde se trasladaba al barrio de Once para su envío hacia el sur mediante servicios de transporte de pasajeros de larga distancia.

Detenidos y avance de la causa

El operativo culminó con ocho personas detenidas, todas mayores de edad y de nacionalidad boliviana, quienes quedaron incomunicadas por infracción a la Ley 23.737.

Mientras tanto, los depósitos fueron clausurados y las autoridades continúan con pericias químicas para determinar la pureza y la cantidad exacta de cocaína disuelta en la mercadería secuestrada, que pretendía ser enviada a la ciudad de Cipolletti.