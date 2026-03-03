​Santa Cruz y la interna radical: intendentes divididos frente al gobierno de Claudio Vidal 

La Unión Cívica Radical (UCR) reunió a más de 500 intendentes y concejales en Santa Fe para mostrar territorialidad y bajar el tono de las internas que atraviesan al partido a nivel nacional. Sin embargo, en la provincia de Santa Cruz la situación refleja con claridad las tensiones que persisten dentro del radicalismo, donde distintos sectores mantienen posturas disímiles frente al gobierno de Claudio Vidal.

En la provincia fueguina, cuatro intendentes radicales acompañaron a Vidal en las últimas elecciones: Daniel Gardonio (San Julián), Carona Bosso (Gobernador Gregores), Juan Raúl Martínez (Puerto Deseado) y Matías Treppo (Perito Moreno). Hoy, Gardonio y Martínez se muestran distantes del oficialismo de Santa Cruz, mientras Bosso depende de la asistencia económica mensual para sostener salarios y Treppo mantiene la mejor relación con la gestión de Vidal.

El distanciamiento de Gardonio se reflejó en la legislatura, donde el diputado Mario Piero Boffi, su aliado político, marcó diferencias con el gobierno. En paralelo, correligionarios advierten que algunos sectores podrían acercarse a La Libertad Avanza, replicando la tendencia nacional de evitar internas y alinearse con quienes concentran el poder. “Muy choto el panorama tanto a nivel provincial como nacional”, resumió un dirigente radical con poder de diálogo.

El encuentro mostró la fractura en la UCR de Santa Cruz.

A nivel nacional, la conducción de la UCR intenta reposicionar al partido destacando su presencia territorial y experiencia de gestión, aunque las divisiones internas siguen bloqueando la construcción de una identidad unificada. El encuentro federal fue para debatir sobre gestión local, desarrollo productivo, innovación pública y fortalecimiento institucional, pero ningún representante santacruceño participó de la jornada.

A su vez, hay una cierta interna entre la UCR y el gobierno provincial.

La mayoría de los dirigentes coincidió en que el radicalismo debe consolidarse como alternativa de gobierno, aunque el desafío es superar las fracturas internas tanto en el plano nacional como sucede actualmente en Santa Cruz. Mientras algunos sectores buscan construir a largo plazo, otros prefieren alianzas coyunturales, lo que mantiene al partido en un escenario de incertidumbre política y estratégica.

Temporal de lluvia en Río Gallegos dejó calles anegadas y cortes de luz

Río Gallegos quedó bajo agua tras un fuerte temporal dominical.

Un fuerte temporal de lluvia afectó a Río Gallegos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, con 16 milímetros de precipitación acumulada en 12 horas. Las tormentas eléctricas complicaron la circulación y dejaron varias calles anegadas en barrios como Belgrano, San Benito, Güemes, Gregores y Primero Santa Cruz.

La empresa Servicios Públicos atendió unos 40 reclamos vinculados al suministro eléctrico, con trabajos destacados en el barrio San Benito. Desde el Municipio confirmaron que no hubo evacuados, aunque se dispusieron gimnasios como centros de contingencia ante cualquier eventualidad.