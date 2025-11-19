​Santa Cruz impulsa inversiones mineras y energéticas con financiamiento internacionales en Toronto 

El Gobierno de Santa Cruz encabezó este lunes una jornada clave en El Calafate destinada a fortalecer los vínculos con el mercado financiero internacional, en particular con la Bolsa de Toronto, considerada el principal centro de capitalización para la industria minera a nivel global.

Bajo el lema “Camino al financiamiento energético y minero en la Bolsa de Toronto”, autoridades provinciales, empresarios y representantes de la Toronto Stock Exchange (TSX y TSX Venture) analizaron oportunidades de inversión para proyectos radicados en la provincia. El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, transmitió el saludo del gobernador Claudio Vidal y destacó que “el financiamiento apalanca la producción, y la producción al trabajo en la provincia de Santa Cruz“.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Energía y Minería junto a la empresa estatal FOMICRUZ S.E. y el Banco Santa Cruz, y reunió a cámaras empresarias, compañías mineras y referentes internacionales del sector financiero. El gerente general del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncon, valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado para consolidar el crecimiento productivo provincial y acompañar a las empresas en su proceso de internacionalización.

Mario Hernández, presidente de GEMERA, expuso sobre los principales proyectos de exploración y desarrollo en curso en Santa Cruz, detallando avances, inversiones y desafíos que enfrenta el sector. Por su parte, el secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi, presentó el estado actual de la actividad minera en la provincia y subrayó la necesidad de infraestructura para potenciar la producción.

La jornada en el territorio sureño tuvo un momento destacado con la participación de Dean Mc Pearson, Head Business Development Global Mining, y Guillaume Légaré, Head Business Development South America de la Bolsa de Toronto. Ambos describieron los requisitos, mecanismos y oportunidades que ofrece el mercado canadiense para empresas mineras y energéticas en distintas etapas de crecimiento. Légaré enfatizó que “América Latina es el mercado más importante para Canadá”, resaltando las ventajas comparativas del ecosistema financiero de Toronto para compañías de la región.

Caleta Olivia celebró su aniversario con un city tour histórico

En el marco del 124° aniversario de Caleta Olivia, la Secretaría de Turismo provincial acompañó una propuesta especial organizada por la Subsecretaría local. La actividad incluyó un recorrido histórico con recreaciones de los primeros años de la ciudad, desde los pioneros ganaderos hasta el auge petrolero.

La directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, destacó el valor de estas iniciativas que fortalecen la identidad local y promueven el turismo como motor económico. Desde la gestión provincial se comprometieron a seguir respaldando actividades que generen participación comunitaria y movimiento turístico en la región.