​Rompieron bolsas y ensuciaron una plaza de Cipolletti y los obligaron a limpiar 

El operativo se realizó en la Plazoleta del Tango. Desde el Municipio remarcaron que quienes ensucian el espacio público deberán hacerse cargo y enfrentar sanciones.

La Municipalidad de Cipolletti realizó un operativo en la Plazoleta del Tango donde dos personas fueron obligadas a limpiar el lugar luego de haber generado suciedad, desorden y romper bolsas de residuos.

El hecho ocurrió en el espacio ubicado sobre calle González Larrosa, entre La Esmeralda y Dante Alighieri, durante la mañana de este jueves.

Intervención municipal en el lugar

El procedimiento fue encabezado por la Dirección de Comercio, dependiente de la Secretaría de Fiscalización, que intervino tras detectar la situación.

Según informaron, las personas involucradas también se encontraban consumiendo drogas en el lugar. Tras ser retiradas, debieron hacerse cargo de la limpieza antes de que se iniciaran las actuaciones correspondientes.

“El que ensucia, limpia”

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el accionar forma parte de una política sostenida de control del espacio público.

“El espacio público es de los vecinos y lo vamos a hacer respetar”, sostuvo el intendente Rodrigo Buteler, quien aseguró que “se terminó la tolerancia para quienes están fuera de la ley”.

Acciones judiciales y controles

Además de la limpieza, las personas deberán responder ante la Justicia por los hechos, ya que se trata de conductas que afectan la convivencia y generan preocupación en los vecinos.

Desde el Municipio indicaron que este tipo de operativos se enmarca en medidas como la ordenanza de “cero trapitos” y el plan de recuperación del espacio público.

Refuerzo del orden urbano

La Municipalidad de Cipolletti destacó que continuará con controles permanentes en distintos puntos de la ciudad.

El objetivo, señalaron, es garantizar el orden, la limpieza y la seguridad en los espacios públicos, con un mensaje claro: las normas deben cumplirse.