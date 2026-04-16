​Río Negro ya aplicó más de 35 mil dosis en la campaña antigripal 

La provincia alcanzó una cobertura cercana al 30% en grupos priorizados desde el inicio de la vacunación, adelantada por la circulación temprana de virus respiratorios.

La campaña de vacunación antigripal avanza en Río Negro con fuerte despliegue territorial y ya superó las 35 mil dosis aplicadas en todo el sistema de salud provincial.

Según datos oficiales, entre el 11 de marzo y el 10 de abril se aplicaron 35.312 dosis, alcanzando al 29,43% de la población priorizada. La estrategia se implementa en los 36 hospitales y centros de salud, con el objetivo de reducir complicaciones y hospitalizaciones en los grupos de riesgo.

La decisión de adelantar la campaña respondió al contexto epidemiológico, marcado por la circulación temprana de virus respiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2).

En cuanto al detalle, 7.340 dosis fueron destinadas al personal de salud (82% de cobertura), 17.373 a mayores de 65 años, 6.633 a personas con factores de riesgo, 1.555 a embarazadas, 149 a puérperas y más de 2.200 a niños y niñas de entre 6 meses y 2 años.

Desde el sistema sanitario recordaron que la vacuna antigripal es gratuita, obligatoria y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación. Está dirigida principalmente a personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niños pequeños y personas con factores de riesgo.

Además, se informó que en los próximos días se ampliará la convocatoria a otros grupos, en la medida en que continúe la llegada de nuevas dosis pediátricas.