​Río Negro suma 11 incubadoras de alta complejidad para traslados neonatales críticos 

Río Negro incorporó 11 incubadoras de transporte neonatal de alta tecnología que serán distribuidas en hospitales estratégicos para reforzar la atención de recién nacidos críticos.

El sistema público de salud de Río Negro incorporará esta semana 11 incubadoras de transporte neonatal de última generación destinadas a reforzar la atención y el traslado seguro de recién nacidos prematuros o de alto riesgo en distintos puntos de la provincia.

Los nuevos equipos serán integrados a las ambulancias de alta complejidad distribuidas estratégicamente en el territorio rionegrino, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias neonatales y garantizando mejores condiciones de traslado para los pacientes más vulnerables.

La inversión forma parte del Plan Provincial de Salud impulsado por el Gobierno de Río Negro y complementa la incorporación de 43 ambulancias totalmente equipadas realizada en octubre de 2025. De ese total, 11 unidades correspondían a vehículos de máxima complejidad y soporte vital, que ahora quedarán completamente equipados para la asistencia neonatal crítica.

Una red de cobertura para toda la provincia

Las incubadoras fueron asignadas a hospitales públicos ubicados en distintos puntos estratégicos de Río Negro con el objetivo de garantizar una cobertura equitativa y una respuesta rápida ante situaciones de emergencia.

Los equipos estarán operativos en los hospitales de Viedma, General Roca, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, Allen, Villa Regina, Choele Choel, Río Colorado, Ingeniero Jacobacci, San Antonio Oeste y Sierra Grande.

La distribución permitirá consolidar una red provincial de derivación neonatal capaz de responder con mayor eficacia ante situaciones críticas que requieran traslados de urgencia entre hospitales o centros especializados.

La subsecretaria de Programas de Salud y Monitoreo de Resultados Sanitarios, Gabriela Sánchez, destacó que la incorporación completa una estrategia orientada a mejorar la calidad y seguridad de los traslados.

“Esto completa la estrategia que desde el Ministerio de Salud priorizamos y que tiene que ver con otorgar complejidad, seguridad y calidad en el traslado, para que cada recién nacido pueda ser trasladado en las mejores condiciones”, señaló la funcionaria.

Tecnología para proteger a los pacientes más vulnerables

Las nuevas incubadoras cuentan con estándares internacionales de seguridad para pacientes de alto riesgo y fueron diseñadas para mantener condiciones clínicas estables durante traslados terrestres y aéreos.

Entre sus principales características se destacan sistemas microprocesados que regulan automáticamente la temperatura corporal del recién nacido, monitoreo permanente de parámetros vitales, aislamiento térmico reforzado mediante cúpulas de doble pared y pantallas táctiles que permiten visualizar información crítica en tiempo real.

Además, poseen autonomía energética de hasta cuatro horas gracias a baterías internas de alta capacidad, sistemas de filtrado de aire para reducir riesgos biológicos y estructuras especialmente preparadas para absorber impactos durante los traslados.

La tecnología también permite controlar variables fundamentales como temperatura, humedad y oxigenación, aspectos clave para la atención de bebés prematuros o con patologías complejas.

Con esta incorporación, Río Negro fortalece su red sanitaria y mejora las condiciones de atención para los recién nacidos que requieren derivaciones de alta complejidad, garantizando mayores niveles de seguridad y estabilidad clínica desde los primeros momentos de vida.