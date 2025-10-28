​Río Negro sorteará 3.600 jurados populares para los juicios penales de 2026 y 2027 

El próximo 3 de noviembre, el Poder Judicial de Río Negro realizará el sorteo de 3.600 potenciales jurados populares que podrán integrar tribunales durante los años 2026 y 2027. El acto, supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y la Lotería de Río Negro, podrá seguirse en vivo por YouTube y Facebook.

El Poder Judicial de Río Negro llevará a cabo el lunes 3 de noviembre el sorteo de las personas que integrarán el listado de jurados populares para los próximos dos años. En total serán 3.600 ciudadanos y ciudadanas que podrán ser convocados para participar en los juicios penales más graves de la provincia durante 2026 y 2027.

Supervisión y transmisión en vivo

El procedimiento se realizará bajo la supervisión del Juzgado Electoral Provincial y estará a cargo de la Lotería de Río Negro, conforme al Código Procesal Penal. Será un acto público y transparente, con transmisión en vivo a través de YouTube (enlace oficial) y del Facebook de Lotería de Río Negro (facebook.com/LoteriaDeRioNegro).

Distribución por circunscripción judicial

El sorteo incluirá a 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionarán 300 mujeres y 300 varones, mientras que en las cabeceras de General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearán 500 mujeres y 500 varones en cada una.

Comunicación con las personas seleccionadas

Tras el sorteo, las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción se pondrán en contacto con las personas elegidas para informarles sobre los pasos a seguir. Cada una recibirá una comunicación oficial, junto a un formulario de declaración jurada y un sobre de respuesta, que podrá enviarse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en línea en jurados.jusrionegro.gov.ar.

Verificación y confidencialidad de los datos

Con la información recabada se realizará una verificación inicial para descartar incompatibilidades o impedimentos legales. Los datos serán tratados con carácter confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados. Se recordó además que ningún funcionario judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información sensible.

Requisitos para integrar un jurado popular

Para formar parte de un jurado popular en Río Negro, es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como profesionales del ámbito judicial, integrantes activos de fuerzas de seguridad y referentes religiosos.

Desde la implementación del sistema de juicio por jurados en Río Negro, la ciudadanía ha participado activamente en las causas penales más graves, aquellas en las que el fiscal anticipa una pena superior a 12 años de prisión. El mecanismo consolida un modelo de justicia más participativo, transparente y cercano a la comunidad.